Capacitarán a docentes de nivel básico en prevención psicoemocional

Docentes, autoridades educativas, alumnas y alumnos recibirán cursos sobre temas de suicidio, embarazo en adolescentes y estudiantes en situación de movilidad.

Chihuahua, Chih .- La Subsecretaría de Educación y Deporte Zona Norte prepara una intensa jornada de capacitaciones a docentes y alumnado de nivel básico, enfocadas en prevención del suicidio, embarazo en adolescentes, estudiantes en situación de movilidad, entre otros temas.

El programa iniciará el próximo 5 de septiembre en 50 escuelas primarias con pláticas dirigidas a alumnos de quinto y sexto grado sobre prevención del suicidio, en coordinación con el Departamento de Psicología de la

Subsecretaría de Desarrollo Humano.

Con el propósito de dar una cobertura integral al tema de prevención psicoemocional, en coordinación con Red de Organizaciones Dedicadas a la Prevención y Atención de Trastornos Mentales, Neurológicos y por Abuso de Sustancias (ROTMENAS), en el nivel de secundaria se capacitará también a prefectos (as), trabajadores (as) sociales y orientadores (as) vocacionales.

En el tema de embarazos adolescentes inicialmente se programan pláticas en seis escuelas secundarias, en coordinación con el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA).

Mientras tanto el 9 de septiembre se presenta el Protocolo Nacional para el Acceso de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración a la Educación, con el objetivo de que todo niño, niña y joven tenga acceso a la educación.

Adicionalmente se impartirán cursos de capacitación a 30 docentes en el Programa Nacional de Inglés (PRONI).

La jefa del Departamento de Asistencia Educativa de la Subsecretaría de Educación y Deporte Zona Norte, Andrea Ceniceros Reyes, dijo que cuidar la salud emocional del alumnado es una labor de vital importancia y no se escatimarán esfuerzos de prevención, seguridad y acompañamiento emocional a los estudiantes, para bajar las estadísticas y hacer más confortable su estancia en los planteles educativos.