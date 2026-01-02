Movil - LB1A -
    enero 2, 2026 | 11:55
    Capacita Icatech a más de 56 mil chihuahuenses durante 2025

    POR Redacción ADN / Agencias
    El instituto alcanzó cobertura en 59 municipios y reforzó programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) presentó el balance de resultados correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2025, en el que más de 56 mil personas recibieron capacitación laboral en 59 municipios de la entidad.

    De acuerdo con la información oficial, las acciones estuvieron orientadas a ampliar el acceso a oportunidades de desarrollo laboral y productivo, con el propósito de fortalecer la empleabilidad, el autoempleo y la economía familiar en distintas regiones del estado.

    Como parte de su estrategia, el instituto reforzó programas especiales con enfoque inclusivo y social, dirigidos a sectores en situación de vulnerabilidad. En este periodo fueron atendidas 397 personas pertenecientes a pueblos originarios, 608 personas privadas de la libertad, 1,584 jefas de familia, 2,279 adultos mayores, 881 personas con alguna discapacidad y 52 personas migrantes.

    Estos esfuerzos permitieron diversificar la oferta de capacitación y acercar formación técnica y productiva a sectores históricamente con menor acceso, contribuyendo a la inserción laboral y al fortalecimiento del tejido social.

    “Los resultados de este año reflejan el esfuerzo conjunto de colaboradores e instructores, así como la confianza de las y los chihuahuenses que ven en la capacitación una herramienta para mejorar su calidad de vida”, expresó el director general del Icatech, José Arturo Morales Reyes.

    La institución destacó que la capacitación impartida durante 2025 se alineó a las necesidades regionales y a los sectores productivos locales, con el fin de impulsar competencias laborales que fortalezcan la competitividad del estado.

    Con estos resultados, el Icatech reiteró su misión de contribuir al crecimiento productivo de Chihuahua mediante la formación para el trabajo, promoviendo la inclusión, el desarrollo humano y el bienestar social.

