Califica Alfredo Chávez de “berrinche presidencial” el Plan B electoral

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua cuestionó la propuesta federal de reducir gastos en congresos estatales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, calificó como “un berrinche presidencial” la propuesta denominada Plan B, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados.

El legislador señaló que la iniciativa federal, que plantea reducir gastos en congresos estatales y municipales, forma parte de una estrategia política luego de que la reforma electoral no lograra el respaldo necesario en el Congreso de la Unión.

“El Congreso del Estado de Chihuahua y su mayoría parlamentaria no está para berrinches, así sea de la Presidencia”.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno Federal, el Congreso de Chihuahua se ubica en el sexto lugar entre los congresos locales más costosos del país, con un gasto anual estimado de 24 millones 350 mil pesos por diputado, dentro de un presupuesto total para 2026 de 803 millones 554 mil 172 pesos.

No obstante, la Presidencia de la República precisó que este monto no corresponde al salario directo de los legisladores, sino al costo operativo total del Congreso, que incluye servicios, prestaciones, sueldos de personal, asesores y gastos administrativos.

Chávez Madrid sostuvo que las cifras presentadas podrían generar una percepción equivocada, al señalar que el presupuesto del Congreso estatal representa aproximadamente el 0.4 por ciento del presupuesto total del estado.

El legislador panista afirmó que los diputados estarían dispuestos a reducir su salario hasta en un 50 por ciento, siempre y cuando se garantice que no se afecten los recursos destinados a organismos electorales y que se atiendan necesidades prioritarias en la entidad.

Entre ellas mencionó mejoras en carreteras, apoyo al campo y la construcción de un nuevo hospital del IMSS, temas que, dijo, requieren mayor atención presupuestal.

Finalmente, Chávez Madrid indicó que el ingreso mensual de los legisladores locales ronda los 110 mil pesos, considerando apoyos para casas de enlace y gestiones legislativas relacionadas con su labor.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.