Propone que la Sindicatura vigile el patrimonio municipal, la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos, así como tener plena autonomía presupuestal.

Chihuahua, Chih, (ADN/Adriana Saucedo).- La fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa para fortalecer la figura de la Sindicatura Municipal en aspectos técnicos, jurídicos y presupuestales a fin de que sea un verdadero órgano de vigilancia del recurso público en los municipios.

La diputada de Morena Leticia Ortega Máynez destacó que la Sindicatura tiene como principales objetivos combatir y erradicar la corrupción; sin embargo, desde su creación, las sindicaturas han venido siendo limitadas en diversos aspectos.

“Durante 24 años se ha esperado que las sindicaturas sean fructíferas sin haberles otorgado recurso propio y suficiente, elemento indispensable para poder realizar sus funciones”, indicó la diputada.

Apuntó que, a pesar de que el artículo 36A del Código Municipal del Estado establece que en el Presupuesto de Egresos de cada municipio deberán preverse recursos suficientes para que la persona titular de la Sindicatura pueda cumplir con eficacia las funciones que le corresponden.

Explicó que, además de que en algunos municipios sus sindicaturas no cuentan con personal de apoyo o este es mínimo, no existe recurso para material o papelería, e incluso no se cuenta con espacios físicos adecuados para el trabajo ni vehículos para poder llevar a cabo las inspecciones necesarias.

Recordó que durante la legislatura anterior la fracción parlamentaria de Morena presentó dos iniciativas con un objetivo similar, pero éstas ni siquiera fueron analizadas.

“Hay puntos favorables que no deben dejarse de lado, que deben buscar robustecerse y que son elementales para el combate a la corrupción”, manifestó la diputada.

La iniciativa propone que la Sindicatura vigile el patrimonio municipal, la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos, así como tener plena autonomía presupuestal, la cual será fijada por el ayuntamiento con partidas paralelas al presupuesto de cada municipio.

También contempla recibir de manera mensual un informe de Tesorería Municipal y, en su caso, formulará las observaciones correspondientes; también se le otorga la facultad a la Sindicatura para formar parte del Comité de Obra Pública Municipal, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; del Comité de Patrimonio Municipal; del Comité de Transparencia; del Comité del Presupuesto Participativo, así como de cualquier otro comité o comisión edilicia que tengan relación con sus funciones.

Las observaciones del informe mensual de la Tesorería, de no ser solventadas, la Sindicatura deberá presentarlas al Órgano Interno de Control o, en su caso, a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua para que proceda conforme a las irregularidades encontradas.

Con la iniciativa se eliminaría la inclusión de la Sindicatura del Sistema Estatal de Fiscalización, debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró inconstitucionalidad del artículo 170 fracción IV; sin embargo, la facultad de vigilar se solventa con las facultades de observaciones a la Tesorería.