Beneficia DIF Estatal a 135 mil chihuahuenses con paquetes alimenticios

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La estrategia busca fortalecer la nutrición de familias vulnerables mediante apoyos distribuidos en los 67 municipios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El DIF Estatal de Chihuahua informó que cerca de 135 mil personas han sido beneficiadas con la entrega de más de 57 mil paquetes alimenticios, como parte de las acciones dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad.

La distribución de los apoyos se realiza en coordinación con los 67 DIF municipales, responsables de identificar a las personas beneficiarias, actualizar los padrones y asignar los insumos de manera bimestral.

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De acuerdo con el organismo, esta logística permite ampliar la cobertura en zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas, con el propósito de que la ayuda llegue a quienes enfrentan mayores condiciones de necesidad.

Los paquetes alimenticios están dirigidos a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como jefas y jefes de familia en condición vulnerable.

Cada kit contiene productos de la canasta básica seleccionados para contribuir a la seguridad alimentaria y favorecer una nutrición balanceada entre las familias beneficiarias.

Estas acciones forman parte de la estrategia interinstitucional NutriChihuahua, que también incluye el programa de desayunos escolares, mediante el cual se entregan diariamente más de 154 mil desayunos fríos y calientes en escuelas y centros comunitarios del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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