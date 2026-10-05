Atiende SCOP daños por lluvias en Juárez y la zona del Valle

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Cuadrillas estatales realizaron limpieza, desazolve y rehabilitación en calles, avenidas y tramos carreteros afectados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas desplegó operativos de atención en Ciudad Juárez y la región del Valle, con el objetivo de atender afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes.

La dependencia estatal informó que las cuadrillas realizaron trabajos de limpieza, desazolve y rehabilitación en distintos puntos donde se registraron acumulaciones de agua, sedimentos y daños en la superficie de rodamiento.

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Como parte de las acciones inmediatas, fueron reabiertos ambos sentidos del bulevar Ingeniero Bernardo Norzagaray, lo que permitió restablecer el flujo vehicular normal desde el monumento al cigarro hasta la calle Oro.

La SCOP también intervino tramos de la carretera Juárez-El Porvenir, donde se reportaron afectaciones derivadas de las precipitaciones y acumulación de material arrastrado por el agua.

Entre los puntos atendidos se encuentran la calle Nacaxoc, en la colonia Águilas de Zaragoza, y el cruce de Clemente Toquinto, además de sectores cercanos a Rivera del Lago y avenida de las Naciones.

Las labores se extendieron también hacia la comunidad de El Millón, como parte de la atención regional a las zonas afectadas por las lluvias en el municipio de Juárez y el Valle.

La dependencia agradeció la paciencia de las familias juarenses durante el desarrollo de las labores de emergencia, debido a las molestias temporales que pueden generar los trabajos en vialidades y caminos.

La SCOP exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las acciones de limpieza y rehabilitación.

Los trabajos forman parte de la respuesta estatal para recuperar la movilidad y reducir riesgos en vialidades afectadas por las precipitaciones, especialmente en puntos donde se acumularon agua, tierra y baches.

La dependencia señaló que las cuadrillas continuarán con las labores necesarias en las zonas intervenidas, conforme avancen las condiciones operativas y de seguridad para el personal y los automovilistas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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