Atendió Protección Civil 28 emergencias por lluvias en distintos municipios de Chihuahua

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Ciudad Juárez concentró la mayor cantidad de reportes; autoridades mantienen alerta por nuevas precipitaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las últimas 24 horas fueron atendidas 28 incidencias relacionadas con las lluvias registradas en diferentes municipios del estado, derivadas de las condiciones meteorológicas que prevalecen en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, Ciudad Juárez concentró el mayor número de emergencias, con 18 incidentes asociados a inundaciones, cortocircuitos y rescates. Debido a los encharcamientos registrados en distintos sectores, algunas vialidades permanecieron cerradas de manera preventiva para evitar riesgos a la población.

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En el municipio de Casas Grandes se atendieron diversas afectaciones ocasionadas por la acumulación de agua, entre ellas el colapso del techo de una vivienda y el rescate de una familia que quedó atrapada en las inmediaciones de un arroyo. Además, se reportaron inundaciones en varios domicilios sin que se registraran personas lesionadas.

En la ciudad de Chihuahua se presentaron dos inundaciones repentinas, mientras que en Meoqui autoridades brindaron apoyo a la ciudadanía tras un reporte canalizado a través del sistema de emergencias 9-1-1.

La CEPC advirtió que las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán durante la tarde y noche de este jueves, con pronóstico de lluvias moderadas a fuertes en la zona centro del estado y precipitaciones dispersas a moderadas en municipios como Juárez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral y Jiménez.

Asimismo, se prevén lluvias aisladas en otras regiones de la entidad, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que podrían generar afectaciones temporales en vialidades y zonas de riesgo.

Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar calles inundadas, arroyos y cauces de ríos, mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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