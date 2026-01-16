Asegura Fiscalía Anticorrupción cabaña de Javier Corral en zona protegida de la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

El inmueble fue asegurado por orden judicial dentro de una investigación por presunto daño patrimonial al erario estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró un bien inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, identificado como el condominio “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida.

El operativo se llevó a cabo el viernes 16 de enero en el municipio de Ocampo, cabecera municipal de Basaseachi, por agentes de la Fiscalía Anticorrupción, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control la mañana del jueves 15 de enero.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con registros de la Dirección de Catastro municipal, el inmueble aparece a nombre del exmandatario estatal, por lo que durante la diligencia se realizaron las anotaciones correspondientes en la clave catastral para formalizar legalmente el aseguramiento.

La propiedad se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación, presenta características de construcción rústica y forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado, conforme a los datos integrados en la investigación.

El aseguramiento se incorporó a las diligencias de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, y tiene como finalidad impedir la venta, transferencia o gravamen del inmueble mientras continúan las indagatorias.

La Fiscalía Anticorrupción informó que esta acción se suma a otros aseguramientos realizados dentro de la misma investigación, tanto en el estado de Chihuahua como en otras entidades del país, entre ellas el municipio de Tepoztlán, Morelos.

Tras la medida judicial, el Ministerio Público Anticorrupción podrá realizar nuevas diligencias sobre el bien, con el objetivo de garantizar su posible utilización para la recuperación o resarcimiento del daño patrimonial, estimado en 98.6 millones de pesos, monto que presuntamente habría sido desviado del erario estatal.

La autoridad señaló que el aseguramiento busca evitar la simulación de actos de disposición o la transferencia de bienes a terceros vinculados, incluidas redes de apoyo conformadas por familiares o exservidores públicos que participaron durante la administración estatal 2016–2021.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso de investigar y perseguir los delitos relacionados con hechos de corrupción, garantizando la preservación del patrimonio bajo investigación, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.