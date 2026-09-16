Aprueba Congreso ampliar permiso de paternidad hasta 30 días en Chihuahua

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La reforma contempla 20 días con goce de sueldo y hasta 30 cuando existan complicaciones en el parto.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó un dictamen para ampliar el permiso de paternidad con goce de sueldo a 20 días a partir del nacimiento de hijas o hijos, y hasta 30 días cuando existan complicaciones en el parto.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la medida busca fortalecer la unidad familiar y atender la salud mental durante el periodo posterior al nacimiento.

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De acuerdo con la legisladora, la reforma plantea un cambio en la forma en que se asume el periodo posterior al parto, al promover que el cuidado de la madre y del recién nacido sea una responsabilidad compartida.

“El parto y la recuperación posterior se le ha dejado siempre a la mujer, como si fuera solamente un tema que le atañe a ella”.

Pérez Reyes explicó que los primeros días posteriores al nacimiento requieren no solo recuperación física, sino también acompañamiento emocional y apoyo en las tareas de cuidado, por lo que la presencia del padre puede ser determinante para la madre y el recién nacido.

La diputada señaló que el nuevo esquema busca que los hombres participen de manera más activa en el cuidado familiar desde el nacimiento, además de que los centros de trabajo reconozcan la importancia de la salud mental y la estabilidad de las familias.

“Queremos fortalecer los lazos familiares y que también el padre o el hombre empiece culturalmente y socialmente a pensar que tiene responsabilidad del cuidado de la mamá de sus hijos en un momento tan delicado como es el periodo posterior al parto”.

La legisladora indicó que la reforma entrará en vigor una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que llamó a familias y empleadores a asumir la medida como una inversión social.

Pérez Reyes sostuvo que el acompañamiento durante una etapa determinante para madres, padres y recién nacidos puede generar beneficios que trasciendan el ámbito privado y tengan efectos en la sociedad.

La medida fue presentada como parte de una agenda orientada a promover la corresponsabilidad familiar, la salud mental y la participación de los padres en las tareas de cuidado desde los primeros días de vida de sus hijas e hijos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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