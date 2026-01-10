Afirma Javier Corral que la FGR investiga a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El exgobernador sostiene que el caso por presunto peculado agravado debe resolverse en el ámbito federal tras la atracción determinada por tribunales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación penal por presunto peculado agravado en contra del exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, luego de que un tribunal federal determinara que el caso corresponde al fuero federal.

La decisión fue tomada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, que resolvió que la competencia legal no recaía en autoridades estatales, sino en instancias federales, lo que abrió la puerta para que la FGR asumiera el control del proceso.

El propio Javier Corral señaló que la búsqueda de la competencia federal tuvo como objetivo contar con un tribunal imparcial que permitiera exponer argumentos y pruebas de la defensa, y que el asunto se resolviera conforme a derecho. Afirmó que en el ámbito local no se garantizaban condiciones mínimas para un proceso justo.

De acuerdo con un comunicado difundido por su defensa, las pruebas presentadas en su contra fueron calificadas como fabricadas, y se sostiene que en Chihuahua no se respetaron los fines constitucionales del proceso penal ni los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad y la justicia.

En ese mismo posicionamiento se indica que la FGR investiga presuntas violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, así como por otros funcionarios estatales, en el manejo del caso contra el exmandatario.

“La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal”, señala el comunicado, al referir el desarrollo de audiencias, alegatos y presentación de pruebas.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sostiene que el caso debe permanecer en el ámbito estatal, al considerar que el presunto desvío de 98.6 millones de pesos habría causado un perjuicio a la Secretaría de Hacienda del estado, argumento con el que busca mantener la jurisdicción local.

Tras conocerse la atracción del expediente, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, acusó públicamente a Javier Corral de tráfico de influencias y abuso de poder, al asegurar que gestionó ante la FGR la atracción de la causa penal 3050/2024 para evitar que el proceso continuara en Chihuahua.

Con información de medios locales

