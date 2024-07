Adopta medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas y tormentas eléctricas en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Protección Civil emite recomendaciones por lluvias en Chihuahua; exhorta a seguir medidas preventivas. Comunicarse al 9-1-1 en caso de emergencia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Chihuahua emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante el pronóstico de lluvias generadas por los efectos del monzón mexicano para este fin de semana en la entidad. Se espera que las precipitaciones alcancen hasta 75 milímetros, acompañadas de chubascos, caída de granizo, tormentas eléctricas y la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en la Sierra Tarahumara.

Ante estas condiciones climáticas adversas, se exhorta a los chihuahuenses a conservar la calma, informarse constantemente de los avisos emitidos por el Gobierno del Estado a través de canales oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y evitar transitar por zonas de riesgo como cauces de ríos, arroyos, vados, zonas bajas y caminos inundados para prevenir ser arrastrado por la corriente.

Es importante extremar precauciones durante la noche, ya que es más complicado identificar el incremento del nivel del agua en los cauces. Asimismo, se aconseja a la población no acercarse a corrientes de agua, no cruzar puentes si el agua supera su nivel, mantenerse alejado de lugares propensos a deslizamientos de tierra y evitar acercarse a postes o cables eléctricos caídos.

En caso de tormentas eléctricas, se recomienda alejarse de lugares altos, terrenos abiertos, evitar correr, deshacerse de materiales metálicos, apartarse de vallas alambradas, no refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas, evitar cuerpos de agua y no acostarse en la tierra húmeda, ya que ésta conduce electricidad. La CEPC hace un llamado a la población para que en caso de emergencia se comunique al número 9-1-1 y no se exponga innecesariamente a situaciones de riesgo.

