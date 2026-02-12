Acusa Francisco Sánchez abandono federal y crisis múltiple en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El diputado de MC critica envío de recursos a Cuba y advierte deterioro en salud y seguridad en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, afirmó que Ciudad Juárez enfrenta una crisis derivada del abandono del Gobierno federal, al que acusó de descuidar la frontera mientras destina recursos a otros países.

El legislador señaló que la ciudad atraviesa problemáticas en materia de infraestructura, seguridad y salud pública, y utilizó una analogía para describir el contexto actual.

“Juárez está sufriendo las 10 plagas bíblicas, pero por ahora no son ranas, piojos o granizo; son otras: la vuelta del sarampión, la lepra, el gusano barrenador”.

Sánchez sostuvo que la población juarense enfrenta calles deterioradas, falta de obra pública y altos índices de violencia, incluyendo feminicidios, situación que —dijo— refleja un abandono presupuestal hacia la frontera norte.

Asimismo, criticó que el Gobierno federal destine recursos a Cuba mientras, afirmó, existen necesidades urgentes en Ciudad Juárez.

“Es en Ciudad Juárez donde otrora inició la caída de un dictador y será en Juárez donde inicia la caída del actual régimen”.

El posicionamiento del diputado se da en un contexto de debate político rumbo a los próximos procesos electorales locales, en los que Movimiento Ciudadano ha manifestado su intención de competir por la alcaldía de la ciudad fronteriza.

