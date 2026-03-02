Acusa Daniela Álvarez a Javier Corral de estar detrás de señalamientos sobre “Casa Dorada”

Publicidad - LB2 -

Dirigente estatal del PAN califica publicaciones como “guerra sucia” contra la gobernadora.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, afirmó que las publicaciones recientes sobre una supuesta propiedad vinculada a la gobernadora Maru Campos forman parte de una “guerra sucia” y atribuyó su origen al exgobernador Javier Corral Jurado.

Las declaraciones se dan luego de que un medio digital difundiera un reportaje en el que se describe una residencia de alto valor en el estado de Chihuahua, presuntamente relacionada con la actual mandataria y con estructuras políticas asociadas al llamado duartismo.

- Publicidad - HP1

Álvarez Hernández sostuvo que los señalamientos responden a intereses políticos y a la “desesperación” de actores que, dijo, buscan afectar la imagen de la gobernadora ante sus niveles de aprobación.

“Nomás le faltó poner atentamente su nombre”, expresó en referencia al exmandatario estatal.

La dirigente panista defendió la solvencia patrimonial de la titular del Ejecutivo estatal y aseguró que puede demostrar el origen de los recursos con los que fue adquirida su vivienda.

Asimismo, recordó que el fallecido esposo de la gobernadora, Víctor Cruz, fue empresario y contaba con capacidad económica para heredar bienes, al tiempo que reiteró que las acusaciones carecen de sustento.

El posicionamiento del PAN se suma a la controversia generada por el reportaje, que ha reactivado el debate político en la entidad en torno a la relación entre administraciones pasadas y la actual gestión estatal.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.