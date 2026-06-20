Acusa Cuauhtémoc Estrada retroceso democrático en reforma electoral aprobada en comisiones

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El coordinador de Morena cuestionó cambios que permitirían múltiples postulaciones y advirtió afectaciones a la representación ciudadana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, criticó el dictamen de reforma electoral aprobado en comisiones por diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde, al considerar que contiene disposiciones que representan un retroceso para la participación ciudadana y la representación democrática en Chihuahua.

El legislador calificó la propuesta como una “ley agandalle”, al señalar que permitiría a una misma persona contender simultáneamente por distintos cargos dentro de un mismo proceso electoral.

“Lo que están haciendo es una regresión democrática. Están borrando avances conquistados para que las y los chihuahuenses puedan elegir directamente a quienes integran los cabildos”.

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Estrada sostuvo que uno de los aspectos más preocupantes del dictamen es la eliminación de disposiciones encaminadas a la elección directa de regidores, una demanda que durante años ha sido impulsada por organizaciones de la sociedad civil y discutida en distintos espacios legislativos y jurisdiccionales.

El diputado argumentó que la reforma concentra oportunidades electorales en un número reducido de actores políticos, mientras limita espacios para una participación más amplia de la ciudadanía.

Durante la discusión en la Comisión de Gobernación, también expresó reservas respecto a la propuesta de reducción de regidores en los ayuntamientos, al considerar que los criterios planteados no guardan proporcionalidad con el tamaño poblacional de los municipios.

Según explicó, Morena presentó una alternativa que busca ajustar la integración de los cabildos con base en criterios demográficos y presupuestales, evitando afectar la representación política en municipios de mayor tamaño.

El legislador también cuestionó que diversas iniciativas presentadas por distintas fuerzas políticas no hayan sido incorporadas al análisis final del dictamen.

Entre ellas destacó la propuesta morenista para modificar el sistema de asignación de diputaciones de representación proporcional, con el objetivo de que estos espacios sean ocupados por candidatas y candidatos que hayan participado en territorio y obtenido los mejores porcentajes de votación sin alcanzar el triunfo en sus respectivos distritos.

“Estamos hablando de 300 mil votos ciudadanos que hoy no encuentran representación directa en este Congreso”.

Estrada afirmó que más de una veintena de iniciativas quedaron fuera del análisis legislativo sin una respuesta específica dentro del dictamen aprobado en comisiones.

Asimismo, manifestó preocupación por disposiciones que, a su juicio, podrían generar controversias constitucionales relacionadas con facultades de interpretación de los órganos electorales y la aplicación de criterios jurídicos durante futuros procesos comiciales.

El coordinador parlamentario también consideró insuficientes las acciones afirmativas contempladas para grupos históricamente subrepresentados, al señalar que la propuesta establece espacios limitados para personas con discapacidad y de la diversidad sexual en los ayuntamientos.

Finalmente, hizo un llamado a construir una reforma electoral que fortalezca la participación ciudadana, amplíe derechos políticos y garantice una representación más equilibrada dentro de las instituciones democráticas del estado.

“Tenemos la obligación de legislar de buena fe, respetando principios constitucionales y democráticos”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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