Abre SSPE convocatoria para la entrega de estímulos de hasta 80 mil pesos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lanzó la convocatoria para la Entrega de Estímulos correspondiente al tercer trimestre de 2024, por medio de la cual se incentivará con estímulos de hasta 80 mil pesos a los policías más destacados.

Chihuahua, Chih .- Se reconocerán actos meritorios durante el servicio, conductas destacadas, trayectorias ejemplares, así como a quienes realizaron acciones consideradas de alto impacto dentro de la categoría “Valor Heroico”, ocurridos en los meses de junio, julio y agosto de 2024.

El primer lugar recibirá una compensación económica de 80 mil pesos, el segundo obtendrá 60 mil pesos. Los terceros lugares serán premiados con 40 mil pesos, 22 mil 500 pesos y 12 mil 500 pesos.

Las y los policías que deseen participar deberán estar en servicio activo y en funciones, contar con el último proceso de evaluación de control de confianza acreditado y no disfrutar de licencia sin goce de sueldo o licencia especial, al momento en que se presente su propuesta.

Los elementos no deberán estar sujetos a proceso penal, ni contar con un procedimiento administrativo de separación o disciplinario ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, y/o queja ante la Subsecretaría de Asuntos Internos, que se considere grave por esta última y que pueda afectar a la institución y su imagen.

Se dará prioridad a las y los integrantes del Servicio Profesional de Carrera, que laboren en áreas operativas y que hayan participado de manera directa en el hecho que motivó el otorgamiento del estímulo.

Las propuestas podrán presentarse para inscripción de manera directa por parte de los elementos policiales, por el superior jerárquico o por la persona que se haya beneficiado directamente con los hechos presentados en beneficio de la ciudadanía.

La propuesta deberá contener:

A) Fecha del hecho

B) Nombre completo de la candidata o candidato, cargo, categoría, nivel, unidad de adscripción, área de asignación y antigüedad

C) Narración clara, precisa y concisa (máximo media cuartilla con tamaño de letra no. 10), de la acción realizada por los aspirantes, donde se mencionen las causas y hechos que fundamentan el mérito extraordinario. En su caso, se debe referir el impacto en la institución, la sociedad o la opinión pública, anexando principalmente las pruebas legales, idóneas y legibles que sustenten el hecho. Estas pruebas pueden incluir, entre otras: puesta a disposición, informe policial homologado, fichas informativas (selladas de recibida por autoridad o superior competente), nota periodística, evidencia fotográfica, agradecimientos recibidos, o cualquier otra documentación que avale la intervención. Las pruebas deben ser enunciativas y no limitativas; de no estar debidamente sustentada con la documentación necesaria, la propuesta será desechada

La recepción de las propuestas se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre y la sesión de la Comisión para definir a los ganadores se realizará el 25 de octubre, luego de un análisis exhaustivo de los casos.

Esta actividad busca promover la lealtad y la honestidad, así como fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio de los policías estatales de Chihuahua.

