La otra realidad: Secuelas del Covid-19

Investigadores señalan que 8 de cada 10 personas que se restablecieron, desarrollaron por lo menos una secuela que va desde el dolor de cabeza hasta insuficiencia renal.



Ciudad de México (OEM) – Ante el surgimiento de secuelas en los pacientes que enfermaron de Covid-19, es urgente e inaplazable la integración de las Clínicas de Rehabilitación Multidisciplinarias para las personas que fueron dadas de alta, con el objetivo de que reciban la atención adecuada para devolverles, en la medida posible, la calidad de vida que tenían previo a contraer el virus SARS-CoV-2.

En la opinión de Jorge Díaz Galindo Hurtado, presidente de la Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Seguridad Social (ANPADEUSS), el sector salud no debe reconocer como secuela covid únicamente a los trastornos respiratorios, puesto que un gran número de pacientes recuperados también refieren eventos neurológicos, sensoriales, del sistema músculo-esquelético y cardio-circulatorios.

“Las secuelas van más allá de los trastornos respiratorios, que es lo único que está considerando el sector salud, pero está dejando de lado otros que son igual de importantes. Lamentablemente los pacientes recuperados de covid llegan y le dicen a su médico ´me siento extremadamente cansado ́ y el doctor en lugar de investigar el motivo simplemente le dice ´usted lo que tiene es flojera´, sin siquiera someterlo a una revisión más detallada”, señaló el presidente de la ANPADEUSS.

Agregó que con base en un estudio realizado a más de 47 mil pacientes, de entre 17 y 87 años procedentes de naciones como México, Estados Unidos, China, Egipto, Australia y países europeos, llevado a cabo por un grupo de siete investigadoras, médicas clínicas y comunicadoras de ciencia, se pudo conocer que hasta un 80% de los sobrevivientes del Covid-19 presentan al menos una secuela, siendo la fatiga la de mayor prevalencia en el 58% de los casos.

“Esto es sumamente grave, porque estamos hablando que ocho de cada diez personas que se recuperaron del covid no recobraron su salud, sino todo lo contrario, y es aquí donde no se le está prestando la atención adecuada”, comentó el entrevistado.

Otras secuelas detectadas en pacientes que superaron el virus, según el estudio citado, son el dolor de cabeza en el 44% y el trastorno de atención en el 27%, pérdida de cabello en el 25%, disnea en el 24%, secuelas de salud mental en el 7%, diabetes mellitus en el 4%, evento vascular cerebral en el 3%, hipertensión en el 1% e insuficiencia renal en el 1%.

A las anteriores se suman otros padecimientos como la ansiedad, depresión, cansancio extremo, dolor en articulaciones, pérdida del gusto y el olfato por tiempo indefinido, según el estudio publicado el pasado 30 de enero en la plataforma MedRxiv.

“Miles de trabajadores se hacen la misma pregunta constantemente, ¿qué me pasa?, ¿por qué me pasa esto cuando antes yo no lo tenía?, destacó el presidente de la ANPADEUSS, quien expuso que en su caso particular, perdió el gusto y el olfato tras el primer contagio de covid que tuvo en octubre de 2020 y a la fecha no lo ha podido superar.

Por lo anterior, destacó que es necesario que el sector salud amplíe la atención médica a los pacientes recuperados de covid, con el objetivo de que mejoren su calidad de vida y para ello, dijo, el estudio mencionado sugiere la creación de “clínicas o unidades de atención postCovid”, a través de las cuales los pacientes que superaron la enfermedad podrían tener un seguimiento médico más adecuado.