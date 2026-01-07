Exhorta Salud Municipal a evitar automedicación con antibióticos en invierno

Publicidad - LB2 -

Autoridades advierten riesgos de resistencia bacteriana y efectos secundarios por uso indiscriminado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Dirección de Salud Municipal llamó a la ciudadanía a evitar la automedicación con antibióticos y a promover su uso responsable únicamente bajo prescripción médica.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, señaló que los antibióticos son herramientas fundamentales para el tratamiento de infecciones bacterianas, pero subrayó que su eficacia depende de un diagnóstico adecuado y supervisión profesional, ya que no son efectivos contra enfermedades de origen viral.

La funcionaria explicó que la automedicación constituye un problema serio de salud pública, debido a que favorece la resistencia bacteriana, fenómeno que provoca que infecciones comunes se vuelvan cada vez más difíciles de tratar y requieran terapias más complejas y costosas.

A ello se suman posibles efectos adversos, como reacciones alérgicas, alteraciones en la flora intestinal y complicaciones adicionales que pueden agravar el estado de salud de las personas, especialmente en grupos vulnerables.

El objetivo del exhorto, indicó la dependencia, es generar conciencia sobre los riesgos del uso indiscriminado de antibióticos y reforzar la importancia de acudir a consulta médica para obtener un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado, evitando prácticas que lejos de ayudar pueden causar daños a largo plazo.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Salud Municipal, reiteró su invitación a la comunidad juarense a sumarse a una cultura de prevención y responsabilidad sanitaria, especialmente durante los meses de mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

