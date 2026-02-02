Movil - LB1A -
febrero 2, 2026
Continúa Salud Municipal con jornadas de vacunación y habilita nuevo punto en febrero

Publicado el

Anuncian aplicación gratuita contra Influenza y COVID-19 durante todo el mes en un centro comercial.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal informó que continúan de manera permanente las jornadas gratuitas de vacunación contra la Influenza y el COVID-19, como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de la población ante la temporada invernal.

Del 16 al 27 de enero, personal del área de Medicina Preventiva aplicó un total de 439 vacunas en los módulos instalados en S-Mart Altamirano y frente a la Plaza de la Tecnología, en la Zona Centro. De ese total, 352 dosis fueron contra Influenza, 315 contra COVID-19 y 91 contra Neumococo, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

La titular de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, destacó que la vacunación representa una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades graves y reducir complicaciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantener completos y actualizados sus esquemas de inmunización.

“La vacunación es una acción sencilla que impacta directamente en la calidad de vida de las personas”, señaló la funcionaria.

Como parte del reforzamiento de estas estrategias, la Dirección de Salud Municipal anunció que a partir del martes 3 de febrero se habilitará un nuevo punto de vacunación que permanecerá activo durante todo el mes en S-Mart Altamirano, donde se aplicarán de manera gratuita las vacunas contra Influenza y COVID-19.

El módulo operará de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y estará disponible para toda la población, sin distinción de edad.

La dependencia recordó la importancia de que adultos, adolescentes y menores de edad acudan con su Cartilla Nacional de Salud, documento indispensable para llevar un control adecuado del esquema de vacunación. En caso de no contar con ella, se recomendó acudir a la unidad de salud más cercana para recibir orientación o solicitar su reposición.

Finalmente, la Dirección de Salud Municipal reiteró el llamado a complementar la vacunación con medidas preventivas, como una alimentación adecuada, higiene constante de manos, abrigarse ante los cambios bruscos de temperatura y evitar la exposición al humo del tabaco, con el fin de reducir riesgos a la salud.

