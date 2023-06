Cáncer de piel: la amenaza del verano y las altas temperaturas

Publicidad - LB2 -

Los expertos médicos recomiendan extremar las precauciones con la llegada del verano y las altas temperaturas ya que el hecho de estar durante un tiempo prolongado al sol puede provocar melanoma.

Estados Unidos (VOA) – Muchos aprovechan la llegada del verano para disfrutar de las altas temperaturas, pero los médicos advierten que hay que tomar precauciones ya que el hecho de estar durante un tiempo prolongado de exposición al sol puede acarrear cáncer de piel en un futuro.

“Lo que sabemos es que los cambios cancerosos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la piel. Y la piel es el órgano más grande que tenemos”, explica la Dra. Ana María López, portavoz de la Sociedad Americana contra el Cáncer durante una entrevista con la Voz de América.

De acuerdo con este organismo, “el melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos -es decir, las células que dan un color bronceado a la piel- comienzan a crecer fuera de control”. Esta situación puede provocar que el cáncer se extienda incluso a otras partes del cuerpo.

A todo esto, y según datos estadísticos, el melanoma es “mucho más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo”.

“El riesgo mayor para el cáncer de piel es el sol y los rayos pueden causar cambios en los genes que están en la piel y eso puede terminar en cambios precancerosos o cancerosos”, sostiene la Dra. López, que se desempeña como vicepresidenta de Oncología en el Sidney Kimmel Medical College en Nueva Jersey.

Sol y camas de rayos ultravioleta

La alerta también se extiende a las personas que, aunque no están expuestas al sol, sí utilizan salones de belleza para broncearse mediante rayos uva artificiales. “Las personas que van a esas camas para broncearse también están sometiéndose a una exposición de riesgo, ya que esos cambios pueden resultar cambios en el ADN de los genes de la piel y puede resultar en cáncer de la piel también”, agrega la experta ante la VOA subrayando que “son los rayos (artificiales) el riesgo”.

La Sociedad Americana contra el Cáncer tiene un sitio web en español dedicado especialmente al cáncer de piel, donde se detalla en profundidad los diferentes tipos de cáncer de piel, con el objetivo de crear conciencia entre la población sobre los peligros de la exposición continuada al sol sin ningún tipo de protección.

La Dra. Ana María López insiste en que “uno se tiene que proteger”, especialmente en esta época del año, donde muchos acuden a la playa a tomar el sol o pasan mucho tiempo en la calle expuestos.

Por eso, la especialista recomienda, por encima de todo, el uso continuado de crema o bloqueador solar. No hay una regla establecida sobre qué tipo de factor es el recomendado, algunos organismos señalan que a partir del factor 30 está bien, mientras que otros recomiendan utilizar cremas a partir del factor 50.

“Y también recordaría que hay que ponerse suficiente crema porque, por lo general, la gente no tiende a utilizar demasiado el bloqueador solar. Tiene que taparse todo el cuerpo, y si uno está en el agua, después debería ponerse de nuevo porque es muy importante cubrirse suficientemente”, explica.

El uso de sombrero, lentes de sol y prendas de ropa con “tela que repele los rayos ultravioletas” también ayudan a proteger “y disminuir el riesgo”.

Con todo, la profesora del Sidney Kimmel Medical College y jefa de servicios oncológicos de ese hospital universitario señala también que hay que tomar precauciones siempre que se está en el exterior. Es decir, que los rayos ultravioletas del sol son igualmente peligrosos cuando se toman en la playa que cuando uno está en la calle haciendo diligencias o simplemente paseando, a pesar de que en esas circunstancias se suele bajar la guardia.

Cáncer de piel y los hispanos

Además de eso, los expertos médicos señalan que hay un “mito muy difundido de que las personas de piel oscura no contraen cáncer de piel”. “Cualquier persona, sin importar el color de su piel u origen étnico, puede contraer cáncer de piel, especialmente si se expone a la acción de los rayos ultravioleta (UV) del sol o de camas solares durante un período prolongado”, expone el Dr. Ramón Jiménez, jefe de cirugía de melanoma del Instituto del Cáncer de Miami en una declaración escrita remitida por ese organismo.

“Aunque no sé dónde comenzó este mito o por qué sigue propagándose, debemos proporcionar información médica que sea culturalmente relevante para poder despejar los mitos y equipar a las personas con datos que los ayuden a prevenir el cáncer de piel”, destaca.

Asimismo, los médicos especializados en este tipo de cáncer hacen énfasis en las diferencias que puede haber entre “los hispanos y los blancos no hispanos” en tanto que “se sabe que los hispanos presentan una incidencia más alta de melanoma en áreas no expuestas al sol, como por ejemplo la palma de la mano, la planta de piel, dentro de la boca o en los genitales”.

En esa línea, datos facilitados por la Fundación de Cáncer de Piel de Estados Unidos revelan que los diagnósticos de melanoma en etapa tardía son más frecuentes entre los hispanos y la población de raza negra que entre los blancos no hispanos. “El 52 % de los pacientes negros no hispanos y el 26 % de los pacientes hispanos reciben un diagnóstico inicial de melanoma en etapa avanzada, frente al 16 % de los pacientes blancos no hispanos”, expone.

Chequeos regulares

A pesar de que el cáncer de piel representa entre el 4 y 5 % de todos los cánceres detectados a hispanos anualmente, los médicos insisten en la necesidad de hacerse chequeos de forma rutinaria y acudir a un especialista cuando se nota que hay algo extraño en la piel.

“Uno tiene que conocer su cuerpo. Entonces, si tiene cambios en la piel hay que ir al médico. De la misma manera que si uno ve que tiene lunares que están cambiando, también tiene que acudir al médico. Por eso es muy importante conocer tu cuerpo, además de tu historial familiar porque, en algunas casos, este tipo de cánceres son hereditarios”, apostilla la Dra. Ana María López.

Este artículo no es una consulta médica, simplemente está elaborado con fines informativos. Para una evaluación particular, se recomienda acudir a un especialista médico ante cualquier duda o síntomas en la piel.

