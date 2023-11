Actualizan guías para detección de cáncer de pulmón en EEUU

“Lo que se recomienda es una tomografía, que es de baja radiación. Esa es la única manera que pueden diagnosticarlo”, comentaba el Dr. Jonathan Villena-Vargas, portavoz de la ACS en declaraciones a la Voz de América durante el anuncio.

La tomografía computarizada de dosis baja recomendada, también denominada escáner de dosis baja o LDCT (por sus siglas en inglés) es una prueba que es realiza de forma rápida. “Toma solo unos 2 minutos”, explica Villena-Vargas, que también es profesor asistente del Departamento de Cirugía Cardiovascular y Torácica en el Centro Médico New York-Presbyterian/Weill Cornell.

“Esta guía actualizada continúa una tendencia de ampliar la elegibilidad para la detección del cáncer de pulmón de una manera que resultará en la prevención de muchas más muertes al ampliar los criterios de elegibilidad para la detección del cáncer de pulmón”, decía el Dr. Robert Smith, director del Centro para la detección del cáncer de la ACS y autor principal del informa con las nuevas guías.

El experto señala que “algunos estudios recientes han demostrado que ampliar la edad de detección para las personas que fuman y que han fumado anteriormente podría marcar una diferencia real a la hora de salvar vida” y aclara que, aunque se haya dejado de fumar, el riesgo sigue presente.

El de pulmón es el cáncer más común y la principal causa de muerte por esta enfermedad en Estados Unidos. Se pronostica que en 2023, se diagnosticarán 238.340 nuevos casos de pulmón, prácticamente de forma igualitaria entre hombres y mujeres. Se calcula unos 117.550 en hombres, y 120.790 en mujeres.

Hasta ahora, las guías de recomendación de la ACS señalaban que las personas mayores de 55 años debían realizarse pruebas periódicas para la detección del cáncer de pulmón. Ahora se ha rebajado cinco años, al igual que el número de paquetes que se fumaba al año: de 30 a 20 paquetes.

“A veces los médicos no saben exactamente las reglas y la gente piensa que porque hayas parado de fumar en el pasado ya no necesitas nada. Pero, en realidad, si has fumado por más de 20 años en cualquier tiempo de tu vida tienes que hablar con tu doctor”, agregaba al respecto el Dr. Villena-Vargas.

El cansancio crónico, la falta de aire y tos, la pérdida del apetito y de peso son algunos síntomas de alguien que podría padecer cáncer de pulmón. Pero hay casos en los que los pacientes son asintomáticos. Por eso, los expertos, insisten en la importancia de realizar las pruebas.

“El propósito de estos exámenes es que a las personas que no tienen síntomas, se les detecte si algo no anda bien”, comentaba el Dr. William Dahut, jefe científico de la ACS.

Un reciente estudio de la esta asociación, que utilizó datos de 2021, proyecta que 176.000 hispanos residentes en Estados Unidos serían diagnosticados con cáncer, con 46.000 muertes entre ellos. Los tipos más comunes de cáncer entre los hispanos en EEUU está el que afecta al pulmón, mama, colon y al hígado.

“Estamos viendo que la incidencia es mayor, pero lo que también se revela en estos estudios es que muchas veces el problema es que cuando se va al médico, las etapas del cáncer están un poco más avanzadas”, explica durante una entrevista con la VOA Evelyn Rodríguez-Robles, directora de Divulgación y Prevención en el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad Cooper en Nueva Jersey, además de portavoz de la ACS.

En el caso del cáncer de pulmón, la situación es similar. A los latinos se les suele diagnosticar el cáncer de pulmón en una etapa más avanzada, lo que reduce el margen para un tratamiento exitoso.

“Creo que es parte de la cultura de no ir al médico, de gente que no quiere oir de ese problema, que no quiere agarrar un examen que te puede salvar la vida”, comentaba el doctor basado en Nueva York recordando que existen campañas para realizar pruebas de forma gratuita y sin necesidad de un seguro médico.