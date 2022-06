Ofreciendo algo de apoyo al mercado un informe mostró que la inflación a nivel mayorista fue un poco más baja de lo esperado en mayo, aunque sigue siendo muy alta.





Washington, DC. (VOA) – Wall Street se tambalea el martes en su primera negociación después de caer en un mercado bajista por la preocupación de que la alta inflación empuje a los bancos centrales a frenar demasiado la economía.

El S&P 500 bajó un 0,2% en las operaciones del mediodía, ya que los inversores se preparan para el anuncio de la Reserva Federal el miércoles sobre lo que hará con las tasas de interés. Sin embargo, fue un movimiento inestable, y el índice osciló entre una pérdida anterior del 0,5% y una ganancia del 0,8% después de que un par de grandes empresas flexionaron su solidez financiera con ganancias y pagos a los accionistas más sólidos.

El promedio industrial Dow Jones bajó 109 puntos, o un 0,4 %, a 30 407, a las 11:09 a. m., hora del este, y el compuesto Nasdaq bajó un 0,1 % después de oscilar entre una ganancia del 0,9 % y una pérdida del 0,4 %.

- Publicidad - HP1

La comercialización en los mercados fue más tranquilo, aunque todavía tentativo, luego de la derrota mundial del lunes. Las acciones en Asia y Europa se mezclaron, mientras que una medida de nerviosismo entre los inversores en Wall Street estaba cayendo.

Las criptomonedas estuvieron mixtas. Han estado entre los más afectados en la derrota de los mercados de este año, ya que la Reserva Federal y otros bancos centrales elevan las tasas de interés para controlar la inflación y apagar por la fuerza el «modo fácil» que ayudó a apuntalar los mercados durante años. Bitcoin recortó su pérdida a menos del 1% y se ubicaba en $22,658, según CoinDesk. Cayó de la noche a la mañana a casi un 70% por debajo de su récord de 68.990,90 dólares establecido a fines del año pasado.

Ofreciendo algo de apoyo al mercado un informe mostró que la inflación a nivel mayorista fue un poco más baja de lo esperado en mayo, aunque sigue siendo muy alta. Podría ser una indicación de que la inflación mayorista alcanzó su punto máximo en marzo, según Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Capital Management.

Los economistas dijeron que los datos no evitarán que la Reserva Federal aumente su tasa de interés clave esta semana en una cantidad mayor a la habitual, y algunos incluso especulan con el mayor aumento desde 1994, que es el triple del movimiento habitual. Pero las cifras no estaban golpeando al mercado como los datos de la semana pasada sobre la inflación a nivel del consumidor, que mostraron que la inflación empeoraba, no mejoraba como esperaban algunos inversores.

Los rendimientos del Tesoro subían y bajaban y se mantienen cerca de sus niveles más altos en más de una década, alcanzados el lunes. También tienen una señal de advertencia relativamente confiable de recesión en el mercado de bonos que se enciende y apaga.

En las operaciones de la mañana, el rendimiento del Tesoro a dos años había vuelto a caer por debajo del rendimiento a 10 años, al 3,36% frente al 3,39%. Por lo general, así es como se ven las cosas en el mercado de bonos.

[Con información de The Associated Press]