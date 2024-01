Posible impacto en el precio de los productos ante la reducción de la jornada laboral en México

Publicidad - LB2 -

Debate en México por reducción de jornada laboral: empresarios temen impacto económico, especialistas y activistas denuncian avaricia empresarial.

Ciudad de México (ADN/Staff) – México busca mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, a pesar de ser uno de los países con mayores jornadas laborales en el mundo, según datos de la OCDE. A pesar de que en los últimos años se ha registrado un aumento en el salario mínimo, activistas y legisladores han promovido un cambio en la legislación para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, argumentando que esto mejoraría la calidad de vida de los trabajadores.

Sin embargo, los grupos empresariales han expresado su preocupación ante esta propuesta y han pedido que se implemente de manera gradual, argumentando que un cambio drástico podría afectar la economía y provocar inflación. Según el presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Barbosa, el modelo de reducción de horas laborales en Chile es un ejemplo a seguir, ya que se ha implementado de manera gradual y ha permitido que la economía se adapte a los cambios.

Por su parte, los activistas y expertos a favor de la iniciativa no creen en los posibles efectos negativos que advierten los empresarios, ya que aseguran que lo mismo se dijo cuando se incrementó el salario mínimo y el número de vacaciones, y no afectó la economía como se preveía. Para ellos, el verdadero problema es la avaricia de los empresarios, que no están dispuestos a repartir de manera más justa las utilidades que generan con el esfuerzo de los trabajadores.

A pesar de ser uno de los temas legislativos más importantes, la reforma para la reducción de la jornada laboral no logró avanzar en el Congreso antes de las celebraciones de fin de año. Se espera que en marzo se retome el debate y se discuta antes del 30 de abril de 2024, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones de la actual Cámara de Diputados. Con esta iniciativa, México busca mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y acercarse a los estándares de los países miembros de la OCDE.

