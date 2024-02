Economía de México crece un 3,5%; el ‘superpeso’ amenaza la estabilidad

Publicidad - LB2 -

México enfrenta un crecimiento del 3,5% en su economía este año, sin riesgos internos ni externos. Sin embargo, la apreciación del peso mexicano afectó sus ingresos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La economía de México ha sido un tema de gran relevancia en los últimos años. Durante la rueda de prensa del 12 de enero de 2024, el mandatario mexicano expresó su optimismo sobre la situación económica del país, estimando un crecimiento del 3,5% para finales de ese año. Sin embargo, recordó que la pandemia de COVID-19 fue un acontecimiento imprevisible que ha afectado a la economía mundial.

Uno de los aspectos que se destacó durante el año 2023 fue la apreciación del peso mexicano frente al dólar, con una fortaleza del 13%. Aunque esto trajo algunos beneficios, también impactó en los ingresos de la nación latinoamericana, como lo confirmó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, durante el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

A pesar de que no se alcanzó la meta prevista en la Ley Federal de Ingresos, que era de 8,3 billones de pesos, el país obtuvo ingresos por 7,03 billones de pesos en 2023, lo que representó un aumento del 1% en comparación con el año anterior. Según el doctor en economía de la UNAM, Oscar Rojas, esto no significa que México esté en riesgo de tener problemas económicos. “Todos los indicadores económicos son procesos reversibles, es decir, están en una constante fluctuación. Esta disminución no representa una amenaza para la economía, ya que es un proceso de reacomodo”, explicó.

Sin embargo, no se debe perder de vista que una apreciación prolongada del peso puede traer algunas situaciones adversas. El doctor en economía Arturo Huerta, también de la UNAM, advierte que la tasa alta de interés del Banco de México (11,25%) y la fortaleza del peso pueden afectar la competitividad de los productos nacionales. “Las importaciones son baratas y terminan desplazando la producción nacional, lo que reduce el ingreso tanto de los exportadores como de los productores locales. Además, la tasa de interés elevada aumenta la cartera vencida de la deuda”, señaló.

Expertos coinciden en que la situación del “superpeso” debe ser monitoreada de cerca para evitar posibles consecuencias negativas en la economía mexicana. Aunque la apreciación del peso es un fenómeno inusual y puede considerarse como un éxito en cierto sentido, también puede tener efectos adversos si no se maneja adecuadamente. Por lo tanto, es importante que el gobierno y las autoridades económicas tomen medidas cautelosas para mantener el equilibrio y la estabilidad en la economía del país.

[Con información de Sputnik]

