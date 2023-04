¡Ya esta aquí Wrestlemanía 39!

Publicidad - LB2 -

Esta noche continuará la segunda parte de este maravilloso evento de Wrestlemania 39.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) – La WWE sacó lo mejor que tiene para su gran evento de todos los años, el más esperado en el mundo del cuadrilátero, Wrestlemania 39 inició la noche de ayer con un gran espectáculo y grandes peleas.

- Publicidad - HP1

Los enfrentamiento comenzaron, Sami Zayn & Kevin Owens ganaron los Campeonatos Unificados por parejas de WWE ante The Usos (Jimmy y Jey Uso), el hombre que más se merecía este año un momento de Wrestlemania así era Sami Zayn y lo tuvo consiguiendo el título, Pat McAfee ganó a The Miz en un combate no anunciado y donde además Snoop Dogg cerró una pelea que fue dominada por McAfee.

Rhea Ripley es la nueva campeona femenina de SmackDown al imponerse a Charlotte Flair quien perdió el título tras un bombazo desde la tercera cuerda, Rey Mysterio ganó a Dominik Mysterio y así culminó un gran fin de semana luego de su inducción al Salón de la Fama, Mysterio venció a su hijo luego de que Bad Bunny quien estaba de comentarista interviniera cuando Dominik intentó golpear a su padre con una cadena, esta distracción dejó servido para que apareciera el 619 que le daría la victoria.

Becky Lynch, Lita & Trish Stratus se impusieron a Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai) en una gran pelea, y en el regreso más esperado y sorpresivo Austin Theory retuvo el Campeonato de los Estados Unidos al vencer a John Cena, si Theory ya era odiado, tras esta victoria crecerá más el sentimiento, luego de terminar ganando tras un golpe bajo a Cena. Otros resultados también fueron los siguientes :Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) derrotaron a Braun Strowman & Ricochet, Alpha Academy (Otis y Chad Gable) y Viking Raiders (Erik e Ivar) y Seth Rollins se impuso a Logan Paul.

Esta noche continuará la segunda parte de este maravilloso evento de Wrestlemania 39.