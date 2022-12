Se corona Argentina como ganador del Mundial

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) – La culminación de la Copa del Mundo en Qatar 2022 llegó, con una ceremonia donde artistas como Ozuna, Aisha, y GIMS interpretaron «Arhbo» tema del mundial junto a «Dreamers» de JungKook para la ceremonia de clausura de este mundial en el Estadio Lusail.

El partido comenzó y los sudamericanos se apoderaron del balón rápidamente ante una Francia que se le veía desconcertada tras el eufórico agobio de los argentinos, logrando contener la velocidad de los europeos, la albiceleste gozo de las primeras oportunidades, donde en una de ellas, Angel Di María fue derribado en el área por Ousman Dembele, a pesar de que con la repetición la jugada no ameritaba para ser señalada el árbitro polaco concedió la pena máxima que sería concretada por Lionel Messi al 23′ poniendo el 1-0 que hasta el momento era polémico. La escuadra de Dechamps no mostraba su buen fútbol de partidos anteriores y mientras intentaban descifrar el esquema que Scaloni había planteado en el terreno de juego, una gran jugada colectiva a contragolpe terminaba en pase para Di María quien solamente la empujó a las redes al 36′ para poner el 2-0 en la pizarra electrónica. Ante esta sorpresiva victoria momentánea se llegaba al medio tiempo con Argentina venciendo a Francia que no daba señales de vida.

Iniciada la parte complementaria del partido los cambios por parte de los franceses llegaron buscando una respuesta pero poco y nada consiguió pues la presión de la zaga argentina no permitía tener oportunidades claras, y controlaba a placer el ritmo del partido, a falta de diez minutos para el final un pase de Mbappe a Kolo Muani provocó que Otamendi lo derribar a en el ares por lo que se señaló la falta y el penal para Francia, al 80′ Kylian Mbappe lograba anotar para descontar y poner el 2-1 que dejaba unos minutos de locura y así fue pues rápidamente apenas al 82′ una jugada colectiva fue definida por Mbappe con un remate de volea que empataba la final 2-2 y sorprendía al mundo entero mandando el encuentro a tiempos extras.

Iniciado el tiempo extra esta vez la propuesta por la victoria venía por parte de los europeos, motivados por la hazaña que estaba realizando, por lo que la albiceleste se encontraba en shock y Mbappe constantemente amenazaba el área defendida por Martínez, el final del primer tiempo mostraba el 2-2 aún. En el arranque de los quince minutos finales, nuevamente Argentina a base de contragolpes encontró sus mejores momentos y tras una jugada colectiva Lautaro Martínez impacto un disparo que Lloris rebotó para la llegada de Messi quien de derecha volvía a poner arriba a Argentina al 108′ con el 3-2, apesar de ser claro el gol la tecnología tuvo que intervenir para validarlo tras un posible fuera de juego, cuando parecía que está vez si sería la escuadra sudamericana la vencedero un disparo de Mbappe que fue desviando con la mano por parte de Montiel lo que daba la oportunidad al diez francés de empatar el encuentro al 118′ y conseguir su Hat Trick en esta final poniendo así el 3-3 y mandando todo a tanda de penales.

En la tanda de penales, Argentina lograría marcar 4, mientras que Francia veía como Coman y Tchouameni fallaban sus disparos y logrando sólo anotar 2, para así ceder su trono ante Lionel Messi y compañía que se alzaban como los nuevos campeones del mundo.

