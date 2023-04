Raúl Jiménez en el olvido del Wolverhampton

Publicidad - LB2 -

De la gloria al olvido, es el presente que el jugador mexicano Raúl Jiménez ha tenido que llevar en silencio en su estadía en el Wolverhampton, después de llegar a ser el máximo anotador del club ahora ha dejado de ser tomado en cuenta para los enfrentamientos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Alexis González) – El originario de Tepeji, Hidalgo tuvo que sobreponerse a los cambios después de que tuvo una lesión en 2020, donde un fuerte choque con David Luiz lo dejó al borde del retiro.

Nuevamente antes de que se llevara a cabo el mundial de Qatar 2022, volvió a lesionarse por lo cual asistió sin estar recuperado totalmente, lo que molesto al club inglés ya que tomaron esta decisión del delantero como un capricho personal que ponía en riesgo su continuidad en el equipo.

Raúl tuvo una participación discreta en la justa mundialista y a partir de que se reincorporo al equipo ya nada volvió a ser igual.

Lopetegui mostró su descontento y mencionó que no convocaría a jugadores que no mostraran su mejor nivel, por lo que desde el 18 de marzo Jiménez no ha estado dentro del terreno de juego.

Ante esta situación que ha pasado en estos días, el día de ayer la esposa del jugador Daniela Basso envío un polémico mensaje en sus redes sociales el cual contenía lo siguiente: «Lealtad? Ser leal es romperte la cabeza y aun así estar aquí al pie del cañón».