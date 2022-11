Andrés Guardado queda descartado para enfrentar a Arabia Saudita

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) – Luego de la derrota ante el seleccionado argentino que sufrió la escuadra mexicana, las malas noticias no han parado, pues como se pudo observar mientras transcurria el partido el medio campista que estaba cumpliendo su sueño de jugar 5 mundiales y que se une a la corta lista de jugadores que han tenido el privilegio de hacerlo, Andrés Guardado tuvo que abandonar el encuentro por una molestia muscular.

«El principito «como es conocido desde su surgimiento en el Atlas comentó hace unos días lo siguiente «En Europa se me respeta, creo que valoran lo que he hecho acá en México me ven como un dinosaurio» haciendo referencia a las críticas por su llamado a esta justa mundialista

El capitán de la escuadra azteca quien actualmente recibió un reconocimiento por ser el jugador con más partidos con la casaca verde, sufrió un tirón muscular por lo que estará fuera 10 días y por ende se perderá el enfrentamiento contra Arabia Saudita, esta desafortunada acción se suma más a la lista de problemas para el estratega mexicano Gerardo Martino que se jugará la calificación en la última jornada donde está obligado a ganar y a una combinación de resultados.

