Preparan edición 12 de la carrera MTB + Causa en la Sierra de Juárez

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Evento deportivo con causa social se realizará este domingo con recorridos de 14 y 26 kilómetros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La edición número 12 de la carrera de ciclismo de montaña MTB + Causa se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril en la pista Chupacabras Don Rayo, ubicada en las faldas de la Sierra de Juárez, con el objetivo de promover el deporte y apoyar a una causa social.

El evento iniciará a las 8:00 de la mañana y tendrá como beneficiario a la Casa Hogar Príncipe de Paz, que brinda atención a adultos mayores, personas en situación de calle y hombres migrantes.

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La directora de Somos + Causa, Susana Laredo, destacó que esta competencia se ha consolidado como una actividad con sentido social, en la que la participación ciudadana contribuye directamente a labores de asistencia comunitaria.

“Esta carrera es para dar, más que recibir”

La competencia contempla categorías para principiantes y elite en ambas ramas, con recorridos de 14 kilómetros para nivel inicial y 26 kilómetros para competidores avanzados, en un circuito que incluye diversas rutas de la sierra.

Los organizadores informaron que el costo de inscripción es de 700 pesos, el cual incluye un kit con playera, gorra, medalla y número de competidor, además de que se contará con puntos de abastecimiento y control durante el trayecto.

La entrega de kits se realizará el sábado 18 de abril en el hotel sede, donde también habrá oportunidad de inscribirse, mientras que al finalizar la competencia se premiará a los primeros lugares y se llevará a cabo la rifa de una bicicleta.

Con este evento, se busca impulsar la actividad física y fortalecer el apoyo a organizaciones sociales en Ciudad Juárez, mediante la participación de la comunidad deportiva local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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