Pavimenta Municipio calle Margarita Flores en colonia Carlos Chavira Becerra

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La obra incluyó concreto hidráulico e infraestructura urbana con inversión superior a 4.8 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Margarita Flores, en la colonia Carlos Chavira Becerra, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que se intervinieron 1,654 metros cuadrados de superficie, en el tramo comprendido entre las calles Atrás Quedó la Huella y Carlos Ochoa Arroniz.

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La obra representó una inversión de 4 millones 872 mil 620 pesos, e incluyó no solo la pavimentación, sino también trabajos complementarios para mejorar las condiciones urbanas de la zona.

“El proyecto contempla la introducción hidrosanitaria, banquetas, guarniciones y señalamientos, así como alumbrado público”

De acuerdo con la dependencia, estas acciones forman parte de una estrategia integral para elevar la calidad de las vialidades y servicios básicos en colonias de la ciudad, atendiendo necesidades históricas de infraestructura.

Asimismo, se informó que continúan trabajos similares en otras calles como Almagré, Chocholtecas y Gaviotas, donde se mantiene presencia de maquinaria y personal operativo.

Autoridades solicitaron a la ciudadanía comprensión ante las molestias temporales derivadas de las obras, al señalar que estos proyectos buscan mejorar la movilidad y condiciones de vida en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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