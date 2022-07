¿Alguna vez has perdido un objeto valioso o de suma utilidad?

¿Alguna vez has perdido un objeto valioso o de suma utilidad?

Unas llaves, un documento, una joya, un regalo especial.

- Publicidad - HP1

¿Qué sentimientos te invaden al no encontrarlo?

La ira personal al pensar en cómo se perdió o no haberlo cuidado lo suficiente.

La frustración de saberte incapaz de encontrarlo.

El dolor de la pérdida y el sentimiento de que por más que quieras hasta las cosas parecen ser irremplazables y ante un simple objeto te embriagas de vulnerabilidad.

Y es cierto perder las cosas crea impotencia y desesperación pero perder a una persona, no saber dónde está a dónde se fue ese hijo,esa madre, esa hermana es la muerte latente y pausada que nada puede reparar.

Desde ese momento la historia de todos alrededor del desaparecido ya no será igual, la confusión reina, el miedo se ha presente y en ese estado aletargado se medio vive o sobrevive.

La búsqueda inicia y se convierte en el objetivo de todos como el eje rector de sus días. Se lucha contra la impunidad tragando saliva cada vez que no hay noticias ni suficientes investigaciones ni consuelo que justifique porque ya no está.

Hace algunos días pude constatar que las leyendas sobres las desaparecidas en Juárez lamentablemente son verdad, una realidad tan incómoda y dolorosa que quizás no deseamos enfrentar hasta que se acerca a nuestras vidas, hasta que toca nuestra puerta y entonces para quienes viven la desaparición de un amigo o familiar la existencia nunca vuelve a la normalidad.

El caso de Debany nos mostró un poco de lo que se vive ante una desaparición, desafortunadamente terminó como nadie hubiera deseado, pero terminó.

Esa historia no la pueden contar las 527 mujeres desaparecidas en Chihuahua, de 1964 a la fecha, se encuentran actualmente vigentes, una nota del Universal de abril del 2022, revela en cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). De ese total, 152 fueron levantados en Ciudad Juárez, lo que lo convierte en el municipio con mayor número de desapariciones vigentes.

Hablar de números me resulta extremadamente frío. Pensar que 152 mujeres de nuestra ciudad se esfumaron de la nada y nadie vio, me parece una película de terror que jamás debería de ser grabada.

Pero pensar que hay muchos más casos que no han sido registrados, que se han perdido en la ineficiencia gubernamental, o en las redes de trata de blancas, me paraliza el alma ante la muestra de nuestro poco sentido del valor humano.

Quizás por eso en el 2019 en Chihuahua se crea la Comisión Estatal de búsqueda como consecuencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

He de confesar que como todos esos nombres me resultan rimbombantes confusos y muchas veces ante las víctimas un poco ofensivos… pues en este país se hace como que hay avances creando leyes y oficinas poco funcionales pues los derechos crecen pero las víctimas no disminuyen.

Cuando menos esperamos que a partir de su creación pueda dar celeridad a las investigaciones y no vaya a ocurrirle como a estos tres hombres desaparecidos en el 2009 en el estado, que fueron buscados en Mayo del 2022 en un operativo realizado por la Comisión Estatal de Búsqueda y la Agencia Estatal de Investigación.

Esperamos también que los llamados y rezos de cada familiar lleguen a sensibilizar las conciencias y por supuesto; los presupuestos.

Oremos y exijamos que los casos se encojan y los tiempos de investigación y respuesta se minimicen con esas medidas.

Baste pensar en la regla de oro en hacer para otros lo que te gustaría para ti mismo , pues nadie quisiera estar en sus zapatos, en medio de la desaparición del ser querido ahí donde la pérdida nunca termina de pasar y el duelo queda suspendido en el tiempo.