Participa en la carrera con causa “Mil Sonrisas” y apoya cirugías para niñas y niños en Ciudad Juárez

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La primera carrera pedestre del Club Rotario Juárez Paso del Norte se realizará el 12 de julio con recorridos de 3 y 10 kilómetros en beneficio del programa Mil Sonrisas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Rotario Juárez Paso del Norte abrió las inscripciones para la primera edición de la carrera con causa “Mil Sonrisas”, un evento deportivo que busca recaudar fondos para continuar financiando cirugías gratuitas de labio y paladar hendido para niñas y niños.

La competencia se llevará a cabo el próximo 12 de julio a las 7:00 de la mañana, con salida y meta en el Parque Extremo de Ciudad Juárez. Los participantes podrán elegir entre las distancias de 3 y 10 kilómetros, dentro del Circuito Atlético Pedestre Municipal.

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El costo de inscripción es de 350 pesos, e incluye el kit oficial con playera y medalla conmemorativa. Además, los organizadores anunciaron una bolsa de premiación de 50 mil pesos, distribuida entre las diferentes categorías de la competencia.

“Estamos por llegar a más de 1,500 operaciones. En algún momento el programa era llegar a Mil Sonrisas por eso su nombre, pero ya lo sobrepasamos y buscamos llegar a mucho más y es por eso que hacemos esta carrera.”

El programa Mil Sonrisas opera desde 1997 y ha permitido realizar más de mil 500 cirugías reconstructivas, brindando atención médica especializada a menores con labio y paladar hendido, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su desarrollo integral.

La entrega de kits para los corredores está programada para el 11 de julio, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad Juárez. Las inscripciones pueden realizarse mediante el código QR difundido por los organizadores o directamente en el sitio oficial del evento: https://rotariojuarezpasodelnorte.org/carrera2026/

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