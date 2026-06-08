Obtiene Daniel Reyes subcampeonato nacional en los 10 mil metros planos

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El fondista juarense conquistó la medalla de plata durante el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026.

Ciudad Victoria, Tamps. (ADN/Staff) – El atleta juarense Daniel Reyes obtuvo la medalla de plata en la prueba de los 10 mil metros planos durante el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, celebrado del 5 al 7 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La competencia, desarrollada en el Estadio Marte R. Gómez, reunió a los principales exponentes del atletismo mexicano en pruebas de pista y campo, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

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Reyes logró el subcampeonato nacional tras registrar un tiempo oficial de 30 minutos, 25 segundos y 86 centésimas, resultado que le permitió colocarse entre los mejores corredores de fondo del país.

La medalla de oro fue obtenida por Saúl Acosta, representante de Zacatecas, quien concluyó la prueba con una marca de 30:13:53, mientras que el tercer lugar correspondió a Víctor Zambrano, también de Zacatecas, con un tiempo de 30:43:24.

El desempeño del corredor juarense destacó dentro de una competencia caracterizada por la alta exigencia física y la participación de atletas con trayectoria nacional e internacional.

La prueba de los 10 mil metros es considerada una de las más demandantes del atletismo de fondo, debido a la combinación de resistencia, estrategia y ritmo que requiere a lo largo de la carrera.

El resultado obtenido por Daniel Reyes fortalece la presencia de Chihuahua entre las delegaciones más competitivas del país, entidad que logró actuaciones destacadas durante el campeonato nacional en distintas disciplinas.

Durante las jornadas celebradas en Tamaulipas sobresalieron delegaciones como Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Jalisco, que acumularon resultados relevantes en pruebas de velocidad, relevos, lanzamientos y marcha atlética.

La medalla de plata obtenida por Reyes representa uno de los logros más importantes para el atletismo juarense en esta edición del Campeonato Nacional de Primera Fuerza, consolidando al deportista entre los principales exponentes mexicanos de las pruebas de fondo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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