Los laguneros vendrán con algunas de sus estrellas como Jared Borgetti, Rodrigo “el Pony” Ruiz, Walter Lorito Jiménez, Matías Vuoso, “el Hachita” Ludueña, Héctor El Pity Altamirano”, entre otros.

Delicias, Chih . (ADN / Arturo Hernández) – Luego de reunirse el Círculo de Cronistas Deportivos “Manuel Gallegos Ferrales” y el Instituto Municipal del Deporte y la Juventud (Inmudej) de Delicias fueron designados los ganadores de las Categorías Especiales en el marco del Premio al Deportista del Año 2021, donde el Juego de Campeones entre ex leyendas del Santos Laguna y la Selección Delicias (Club Zorroz) disputado en octubre pasado en el Gran Estadio de Beisbol Delicias fue elegido como el Evento Deportivo del Año.

Los veteranos del Club Santos de Torreón se presentaron en Delicias el viernes 22 de octubre de 2021 en el Gran Estadio Delicias y ofrecieron un buen espectáculo a la afición al golear 4-2 al selectivo de veteranos de esta ciudad, victoria que intentarán repetir.

El selectivo de Delicias, que no pudo vencer a las ex figuras del Santos, con algunos ex seleccionados nacionales como Borguetti, estuvo comandado por Luis Alonso Hernández Fierro, Sergio Porras, Juan Pablo Carreón y José Antonio Treviño.

Los seleccionados fueron: César Flores, Jorge Ramírez, Bernardo Payán, Víctor Santillanes “el Gume”, Carlos Aréchiga, Omar Delgado, Octavio Rivera, Omar Sánchez, Daniel Hernández, Luis Eduardo Porras, Omar Moreno.

También Jesús Chávez, Héctor Sánchez, David Reza, David A. Sánchez, Cristian Cárdenas, Iván Duarte, Jaime Campa y Jorge Duarte.

Y completaron la lista de seleccionados Humberto Castro, Gerardo Carrillo, Édgar Leyva, Maguino, Román Rivera, Érik Escobar, Noé Rentería y Eder Alejandro Mena.

Dentro de las mismas Categorías Especiales, en el marco del Premio al Deportista del Año 2021, la designación de “Trayectoria”, le correspondió Guillermo Valles Mata (Ajedrez); “Patrocinador” para la Dra. Karina Ortiz (Centro Cardiovascular Delicias); “Entrenador” fue para Roberto Pablo Cadena Sáenz (Beisbol); la categoría de “Promotor” le correspondió al Dr. Rodolfo Miranda Núñez y a la Dra. Lirio Alejandra Núñez González de Nexus Dental Group.

Pese a que ya fueron elegidos, los nombres de los Deportistas del Año serán anunciados el día de la premiación, programada para el próximo lunes 25 de abril en el Museo del Desierto Chihuahuense (Mudech).