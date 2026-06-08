Gana atleta rarámuri del CEMPO carrera nacional en Barrancas del Cobre

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Marleth Hernández, de 13 años, obtuvo el primer lugar en la prueba de 8 kilómetros del serial México Imparable.

Urique, Chih. (ADN/Staff) – La atleta rarámuri Marleth Hernández, integrante de la delegación del Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO) de Ciudad Juárez, obtuvo el primer lugar en la competencia de 8 kilómetros del serial nacional México Imparable, celebrado en el entorno natural de las Barrancas del Cobre.

Con apenas 13 años de edad, la corredora logró la medalla de oro en una prueba que reunió a participantes de distintas regiones del país y que se desarrolló en los senderos de la Sierra Tarahumara.

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La competencia combinó actividades deportivas con expresiones culturales de los pueblos originarios de Chihuahua, convirtiéndose en un espacio para promover la identidad, la convivencia y el reconocimiento del talento indígena.

El evento fue considerado por sus organizadores como una plataforma para visibilizar la fortaleza física, la disciplina y las tradiciones de las comunidades originarias, además de fomentar la participación de jóvenes atletas en escenarios nacionales.

Representantes del comité organizador destacaron la relevancia de que deportistas provenientes de comunidades indígenas alcancen resultados destacados en competencias de alto nivel.

“Ver que el talento, la disciplina y la identidad de nuestra tierra logran cruzar cualquier meta es un orgullo para todo el estado”.

Tras el resultado obtenido por la delegación fronteriza, se reconoció el apoyo brindado por el Gobierno Municipal para facilitar el traslado y la participación de deportistas pertenecientes a comunidades originarias asentadas en Ciudad Juárez.

También fue destacado el trabajo de coordinación realizado por especialistas y promotores vinculados al deporte intercultural, quienes colaboraron en la preparación y acompañamiento de las y los competidores.

La participación de Marleth Hernández reafirma la presencia de atletas rarámuri en competencias de resistencia y fondo, disciplinas en las que históricamente han sobresalido corredores de la Sierra Tarahumara tanto en escenarios nacionales como internacionales.

El triunfo obtenido en Urique representa además un reconocimiento al esfuerzo deportivo de las juventudes indígenas y al impulso de programas orientados a fortalecer la participación de los pueblos originarios en actividades deportivas y culturales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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