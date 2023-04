Eterno otoño en la frontera

Publicidad - LB2 -

Se termina otra temporada más para los bravos de Ciudad Juárez y los tonos grises siempre permearon el desempeñar del equipo, 3 triunfos, 6 empates y 8 derrotas fueron los números conseguidos por el equipo enfundado en los colores verde fangoso.

Sencillo es señalar a la señora De la Vega como la principal culpable pero después de las declaraciones y posturas que mostró en un programa de deportes a nivel nacional dejó en claro qué existe un desconocimiento enorme del negocio que maneja.

La referencia de las ligas profesionales de los Estados Unidos como ejemplo para discutir la implementación del ascenso y el descenso deja claro el párrafo que antecede.

- Publicidad - HP1

Pareciese ser que este “equipo” es visto sólo como un negocio más, pero aún si así lo fuera y después de 4 años de fracasos, uno se pregunta ¿Realmente representa un negocio rentable para la familia de la Vega?

A este punto ya no vale pena buscar culpable alguno, lo cierto es que estos “Bravos” se han quedado una vez más en el camino, ya no hablamos del camino por el título, sino del camino por presentar algo digno para una afición tan noble como lo es la afición juarense.

Evidentemente este es un proyecto sin rumbo, pero en la opinión de un servidor, Alejandra de la Vega está rodeada por un grupo sumamente incompetente y que sabe poco o nada de este deporte llamado fútbol, han permitido que los viejos lobos de esta liga venga y estafen a la reconocida empresaria. Esta no es una cuestión de opiniones, si no de hechos, los resultados hablan por sí solos y en caso de que la directiva del equipo juarense decida seguir por el mismo camino, mínimo debería pensar en cambiar su nombre, por qué llamarse “Bravos” parece risible con los resultados que presentan, en fin, un torneo más o un torneo menos, al parecer no importa para la institución fronteriza.

Esto no es una crítica a la familia de La Vega ni mucho menos, al contrario, es un reconocimiento y a la vez un llamado a toda la gente involucrada en este proyecto.

Empecemos por respetar el gran esfuerzo que hacen los dueños por tener un equipo de fútbol de primera división en México, para una ciudad ávida de triunfo, para una ciudad ávida de alegrías. Empecemos a valorar lo nuestro, a tener amor propio, a esforzarnos por ser mejores, pero sin olvidar que todo inicia desde el corazón de la institución. Con gran dolor e impotencia escribo esta nota por el gran respeto que le tengo a este equipo, por lo pronto no queda más que esperar otro torneo con ilusión de que el equipo representativo de nuestra ciudad “Bravos”recapaciten y tomen el camino adecuado.

Coautor: César Ortigoza

Roberto Ortigoza Mares Cronista y Analista Deportivo Roberto Ortigoza ha colaborado en la crónica al aire de transmisiones deportivas de MEGA Radio y con su análisis deportivo en columnas y programa de radio para ADN | A Diario Network. Roberto es abogado y entrepreneur. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.