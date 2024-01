“El boxeo me lo dio todo, las drogas estuvieron a punto de quitármelo”: Julio César Chávez

Publicidad - LB2 -

“A través del deporte alcancé la gloria y el reconocimiento del mundo, pero las drogas y el alcohol me llevaron a vivir un infierno que a nadie le deseo”.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – La vida de Julio César Chávez bien se puede intitular “De la Gloria al Infierno”, porque, así como su trayectoria en el boxeo lo tiene colocado en uno de los mejores de la historia, el consumo de drogas lo llevó a tocar fondo, incluso, a intentar quitarse la vida.

De visita en esta frontera en donde lleva a efecto algunas pláticas motivacionales y de prevención sobre el consumo de alcohol y de drogas, JC Chávez reveló algunas intimidades de su vida, entre ellas el intento de suicidio al que recurrió como salida al consumo de drogas y de alcohol.

“Esa ocasión me puse la pistola en la cien y le jalé el gatillo en tres ocasiones, pero por una obra de Dios la pistola no funcionó”, dijo el ex campeón mundial de boxeo en algún momento de la charla con alumnos de diversos planteles educativos citados en el gimnasio “Josué Neri Santos”.

Julio César Chávez, mencionó que la primera ocasión en que probó la cocaína fue luego de la pelea del 20 de febrero de 1993 en el estadio Azteca, frente a Greg Hugen, ante a 116 mil aficionados, cifra que aun en día es un récord mundial.

“Luego de la pelea en el Estadio Azteca, alguien me ofreció cocaína en los vestidores, esa fue la ocasión en la que hice contacto con las drogas, sin llegar a pensar a donde me llevaría”, expuso.

Y mientras el sonorense enriquecía su palmarés con la obtención de los títulos en los pesos superpluma, ligero, y superligero, e imponía marca de más tiempo invicto en el boxeo profesional con 13 años 11 meses, su adicción a la cocaína también crecía.

“La fama y el reconocimiento lo tenía por todos lados; era campeón del mundo, y uno de los principales atractivos del negocio del boxeo, sin embargo, junto con ello, me hundía en las drogas”, mencionó.

Se extiende más en su explicación frente a los asistentes, y exclama, “De lo que más me arrepiento en la vida, es haber caído en las drogas, porque eso también me llevó a un mundo de sufrimiento, al que arrastre a la familia que tanto me costó formar con la que entonces fue mi esposa, y quien un día se fue por mis problemas con la coca”.

Lamentó la situación en la que se encuentra su hijo, Julio Cesar Chávez Junior, quien en varias ocasiones ha sido internado en clínicas de rehabilitación sin resultados favorables.

El campeón, quien durante su trayectoria deportiva soportó golpes de los mejores peleadores de su división, estuvo a punto de quebrarse cuando preguntó al aire, “Cómo lo ayudo, ¿yo quisiera saber cómo?”.

“Es frustrante no saber cómo ayudar a un hijo que tiene problemas con las sustancias, y es mas frustrante cuando eres propietario de algunas clínicas de rehabilitación como es mi caso, pero ante la situación de Junior no puedo hacer nada”, añadió a punto del llanto.

“Lo que siento en este momento por mi hijo, es sin duda, lo mismo que sentía mi madre por mi cuando, me miraba hundido en el vicio; siento una impotencia enorme el no poder ayudar a junior”, añadió.

Julio César Chávez, se reunió con cerca de cinco mil alumnos de los diferentes planteles educativos de la localidad, para compartirles sus experiencias deportivas y en mundo de las drogas, con la intención de alertarlos de lo perjudicial que resulta consumir sustancias y/o alcohol.

“Sin duda todos ustedes tienen sueños”, dijo dirigiéndose a los presentes, para agregar, “Luchen por esos sueños con disciplina y perseverancia, les va a costar, pero si se lo proponen lo van a lograr”.

“Desde siempre quise ser boxeador, y gracias a Dios lo logré, y llegué a ser campeón del mundo en varias divisiones, eso lo conseguí con mucho sacrificio, pero era mi sueño y lo conseguí”, mencionó.

“Háganles caso a sus padres y estudien, y ustedes padres de familia cuiden a sus hijos, y ante la menor sospecha de que alguno consume drogas, préstenle la atención y la ayuda debida para frenar el problema”, recomendó a los asistentes a través del micrófono.

El César del Boxeo, como también se le conoce, tiene 14 años en sobriedad, y es propietario de cuatro clínicas de rehabilitación, dos en Culiacán y dos más en Tijuana.

Es el boxeador con más peleas de título mundial (37). Junto con Omar Narváez, posee el récord de más defensas del título (29).

Posee el récord de más peleas ganadas desde su inicio profesional (89-0). Se mantuvo oficialmente invicto 13 años, 11 meses, 24 días.

Julio César Chávez se retiró del boxeo en mayo de 2005, con un récord de 115 peleas, victorias 107 y 87 nocauts, y con títulos mundiales de super pluma, ligero y super ligero, en su palmarés.

En la actualidad es analista de boxeo en una televisora.

