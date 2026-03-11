Disputarán Indios tercer juego de semifinales ante Dorados en el Gimnasio Neri Santos

Publicidad - LB2 -

El equipo fronterizo buscará acortar la serie tras caer en los dos primeros encuentros en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los Indios de Ciudad Juárez disputarán el tercer juego de la serie de semifinales de la Liga de Basquetbol Estatal frente a Dorados de Chihuahua este jueves 12 de marzo a las 7:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

El encuentro marcará el regreso de los partidos de playoffs al histórico recinto deportivo, luego de que el equipo juarense disputara encuentros recientes en el gimnasio del Colegio de Bachilleres.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, destacó que el inmueble vuelve a abrir sus puertas para albergar uno de los partidos más esperados del torneo.

“De nueva cuenta el Neri Santos abre sus puertas para tener los partidos de playoff de los Indios de Juárez; a las 7:00 de la tarde se viene este gran encuentro con nuestros rivales de toda la vida, los Dorados de Chihuahua”.

El funcionario señaló que el regreso del equipo a la llamada “catedral del basquetbol” en Ciudad Juárez fue posible gracias al respaldo del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lo que permitirá que la afición fronteriza acompañe al equipo en esta etapa decisiva.

Los Indios llegan al tercer partido con desventaja en la serie, luego de perder los dos primeros encuentros disputados en la capital del estado ante los Dorados, con marcadores de 119-69 y 105-75, respectivamente.

Los jugadores del equipo juarense reconocieron la dificultad del duelo, aunque señalaron que buscarán aprovechar la localía para quitar el invicto a Dorados y mantenerse en la serie, apoyados en el análisis de los partidos anteriores.

El equipo buscará aprovechar la localía para revertir la situación y acortar la serie frente a los Dorados de Chihuahua.

En caso de que Indios logre la victoria en el tercer encuentro, el cuarto juego se disputará el viernes 13 de marzo a las 7:00 de la tarde, nuevamente en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Durante la conferencia de prensa realizada en el IMDEJ estuvieron presentes Juan Carlos Escalante, director del instituto; Andrés Atayde, supervisor deportivo de Indios; y los jugadores Ramsés Suárez, Nikita Konstantynovski, Sergio León e Irving Ávalos.

