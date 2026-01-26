Culmina primer serial estatal de taekwondo con dominio de competidores juarenses

Publicidad - LB2 -

El evento se realizó en el Gimnasio Municipal Adaptado y forma parte del proceso rumbo al macroregional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El primer serial de la Olimpiada Estatal de Taekwondo concluyó con éxito este fin de semana en el Gimnasio Municipal Adaptado “Lic. Benito Juárez”, luego de dos días de competencias en las que participaron los principales exponentes de esta disciplina en el estado.

Durante la jornada, los representantes de Ciudad Juárez destacaron al obtener la mayoría de los primeros lugares, consolidando su presencia como una de las delegaciones más competitivas a nivel estatal dentro de este primer filtro selectivo.

- Publicidad - HP1

El serial forma parte del proceso de evaluación rumbo a la selección estatal, ya que las y los atletas cuentan con tres oportunidades para clasificar, y quienes logren el primer lugar en al menos dos de los tres seriales aseguran su pase automático al selectivo estatal.

De acuerdo con lo establecido por la Asociación Estatal, el segundo y tercer serial se desarrollarán en las próximas semanas, y será en el mes de febrero, en la ciudad de Chihuahua, cuando comiencen a definirse los primeros seleccionados estatales que representarán a la entidad en el macroregional programado para abril en Tijuana.

El evento fue organizado de manera coordinada por la Liga Municipal de Taekwondo y la Asociación Chihuahua de Taekwondo, quienes destacaron la importancia de estos seriales para medir el nivel competitivo de las y los atletas en etapas tempranas del proceso.

Asimismo, los organizadores reconocieron el respaldo brindado por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez, que permitió el desarrollo logístico y operativo del primer serial estatal en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.