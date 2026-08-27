Asegura Liga MX campeón mexicano en Leagues Cup

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América, Monterrey, Toluca y León eliminaron a clubes de la MLS y disputarán semifinales entre equipos mexicanos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Liga MX aseguró el título de la Leagues Cup 2026 después de que América, Monterrey, Toluca y León avanzaron a semifinales y dejaron sin representantes a la Major League Soccer en la pelea por el campeonato.

El pleno mexicano se concretó tras una ronda de cuartos de final en la que los cuatro clubes nacionales superaron a rivales estadounidenses. Con esos resultados, el torneo quedó definido exclusivamente entre equipos de la Liga MX, por lo que el campeón saldrá de una competencia interna entre clubes mexicanos.

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El resultado tiene peso deportivo y simbólico porque la Leagues Cup fue diseñada como una medición directa entre los clubes de México y Estados Unidos. En esta edición, la fase decisiva invirtió la narrativa de dominio reciente de la MLS y colocó a la Liga MX en una posición de fuerza dentro del escaparate regional.

Monterrey consiguió su pase al derrotar al Chicago Fire, mientras que León avanzó sobre Real Salt Lake. Después, Toluca venció a Austin FC y América eliminó al Columbus Crew para completar el cuadro de semifinalistas.

Los cruces quedaron definidos con León contra Toluca y Monterrey contra América, dos llaves que garantizan final mexicana y también una disputa directa por el posicionamiento internacional de los clubes nacionales.

Más allá del trofeo, el torneo mantiene relevancia porque entrega lugares para la Copa de Campeones de la Concacaf, competencia que representa el principal acceso de clubes de la región a escenarios internacionales de mayor peso. Por eso, el avance de los cuatro equipos mexicanos no sólo tiene lectura de orgullo deportivo, sino también consecuencias competitivas y económicas.

La clasificación completa de clubes mexicanos también reabre el debate sobre el formato de la Leagues Cup. Aunque los equipos de la Liga MX suelen enfrentar viajes, sedes neutrales o condiciones logísticas distintas a las de varios clubes estadounidenses, en esta edición lograron imponerse en la ronda más importante hasta ahora.

El golpe deportivo llega en un momento en que la comparación entre Liga MX y MLS se ha vuelto parte central del negocio del futbol regional. La liga estadounidense ha ganado visibilidad internacional por inversión, fichajes y expansión comercial, mientras que el futbol mexicano conserva peso histórico, afición masiva y una estructura competitiva todavía dominante en varios cruces directos.

Para América, Monterrey, Toluca y León, las semifinales representan más que una oportunidad de levantar el trofeo. También son una vitrina para reafirmar jerarquía frente a la MLS y para llegar con impulso a la recta final de una competencia que, por primera vez en esta edición, ya no tendrá intervención estadounidense en la definición.

La Leagues Cup tendrá así un cierre plenamente mexicano, con cuatro clubes de peso, aficiones amplias y una rivalidad interna que ahora decidirá qué equipo convierte el dominio colectivo de la Liga MX en campeonato individual.

Con información de Concacaf, TUDN, N+ y Sports Illustrated. (es.concacaf.com)