Vinculan a Rafael Espino con proyecto para llevar franquicia de Liga MX a Chihuahua

Versión periodística señala que traslado del Puebla FC tendría trasfondo político rumbo a 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La posibilidad de que el Club Puebla de la Liga MX sea trasladado a la ciudad de Chihuahua volvió a generar polémica, luego de que una versión periodística señalara que detrás del proyecto existirían intereses deportivos, empresariales y políticos.

De acuerdo con lo difundido por el periodista deportivo Pepe Hanan, el grupo encabezado por Manuel Solares trabajaría en una propuesta para llevar una franquicia del máximo circuito a la capital del estado de Chihuahua, siendo el Puebla FC una de las opciones contempladas.

Según esa versión, el exsenador Rafael Espino de la Peña, originario de Chihuahua, sería uno de los impulsores del plan, en un contexto donde el arribo de un equipo de Liga MX podría representar una plataforma de posicionamiento público rumbo al proceso electoral de 2027.

El señalamiento apunta a que la eventual llegada de un club de primera división fortalecería la proyección social y mediática en la entidad, ya sea con miras a la gubernatura o a la alcaldía de la capital. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del propio Espino, de la directiva del Puebla ni de la Liga MX.

La sola posibilidad de una mudanza ha generado incertidumbre entre la afición poblana. El Club Puebla cuenta con más de ocho décadas de historia y dos títulos de liga, además de una identidad arraigada en la Angelópolis, lo que convertiría cualquier traslado en un movimiento de alto impacto deportivo y social.

En años recientes, el futbol mexicano ha enfrentado cuestionamientos por la movilidad de franquicias y la influencia de factores económicos en la permanencia de los equipos en sus sedes tradicionales, un debate que vuelve a colocarse sobre la mesa ante esta versión.

De concretarse, el cambio de sede representaría uno de los movimientos más controvertidos en la historia reciente de la Liga MX, al entrelazar intereses deportivos con eventuales cálculos políticos; sin embargo, por ahora se trata únicamente de información no confirmada oficialmente.

