Lisa Marie Presley muere a los 54 tras hospitalización

La única hija de Elvis Presley falleció el jueves 12 de enero de un ataque al corazón.



Los Ángeles, Ca. (VOA) – Las reacciones a la muerte de la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, quien falleció el jueves a los 54 años, no se hicieron esperar en los medios y las redes sociales, donde sus colegas y amigos expresaron su dolor y su pesar .

“Lisa, nena, lo siento mucho. Te echaré de menos, pero sé que volveré a verte”, dijo el actor John Travolta en Instagram.

“Tengo el corazón roto por el fallecimiento de Lisa Marie Presley. Lisa no tuvo una vida fácil como algunos podrían pensar. Que esté en paz, descansando ahora con su hijo y su padre”, escribió la actriz Leah Remini también en Instagram.

Un comunicado emitido por un portavoz de la familia en Graceland, Tennessee, dijo: “Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su querida Lisa Marie. Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos y piden privacidad en este momento tan difícil”.

Lisa Marie Presley — la única descendiente de Elvis Presley — murió el jueves horas después de ser hospitalizada, informó su madre en un comunicado. La cantante tenía 54 años.

“Con profundo pesar comparto la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla Presley en un comunicado. “Ella era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que haya conocido”.

El anuncio llegó a horas de que Priscilla Presley confirmara que Lisa Marie Presley fue llevada de emergencia al hospital previamente el jueves

Paramédicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a una residencia en Calabasas a las 10:37 de la mañana tras recibir un reporte de que una mujer había sufrido un paro cardiaco, según Craig Little, un portavoz del departamento de bomberos del condado. Los registros de propiedad indicaban que Presley era residente en esa ciudad.

Los paramédicos llegaron unos seis minutos después, dijo Little. Un comunicado posterior del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles señaló que los paramédicos hicieron una reanimación cardiopulmonar y “determinaron que la paciente tenía signos vitales”, antes de llevarla inmediatamente al hospital en la cercana West Hills.

La ciudad de Calabasas está en las faldas de las montañas de Santa Mónica y Santa Susanna a unas 30 millas (50 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles.

La noticia de la hospitalización de Presley fue reportada primero por TMZ y confirmada más tarde por la revista People.

Presley, de 54 años, asistió a los Globos de Oro el martes y estuvo ahí para celebrar el premio de mejor actor de una película de drama para Austin Butler por interpretar a su padre en “Elvis”.

Lisa Marie calificó la interpretación de Butler como “impresionante” durante una entrevista en la alfombra roja con “Entertainment Tonight”.

“Realmente no sabía qué hacer después de que la vi”, dijo a ET sobre la película de Baz Luhrmann. “Me llevó unos cinco días procesarla porque era tan increíble y tan precisa y simplemente tan auténtica que ni siquiera puedo describir lo que significó”.

Apenas días antes, Presley estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland — la mansión donde vivía Elvis — para conmemorar la fecha de nacimiento de su padre, el 8 de enero.

Kristen Sainato y su esposo estaban de visita en Memphis desde Cleveland cuando se enteraron de la noticia de la muerte de Presley el jueves. Sinato que conoció a Presley en una celebración del cumpleaños de su padre en Graceland. Colocó un ramo de flores en la puerta frontal de Graceland.

“Esas son para Lisa”, dijo.

Sainato agregó que Lisa Marie era uno de los últimos vínculos con su famoso padre.

“Todos están impresionados por esto. ¿Por qué, por qué tuvo que ocurrir esto?”, señaló secándose las lágrimas de los ojos parada frente a la pared de piedra que rodea a la mansión convertida en museo. “Ella se merecía una larga vida feliz”.

Presley había escrito recientemente un ensayo publicado en People sobre “la horrible realidad” de su dolor tras la muerte de su hijo Benjamin Keough por suicidio en 2020. Presley también era madre de la actriz Riley Keough y de las mellizas Harper y Finley.

“He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde los 9 años. He tenido más que la carga justa de eso en mi vida y de alguna manera he llegado hasta aquí”, escribió en agosto.

Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, publicó en Instagram: “Nuestros corazones están rotos con el repentino e impactante fallecimiento de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo pasamos algún tiempo con la familia durante la gira promocional de la película ‘Elvis’. Lisa Marie era honesta y directa, vulnerable, expectante por la película. Hablaba de forma muy elocuente sobre su padre”.

“Hay angustia y luego hay dolor. Esto sería dolor y a más niveles de los que puedo contar. Por favor envíen sus oraciones a la familia e hijos en ese momento difícil. Realmente no puedo encontrar las palabras para expresar lo triste que es esto”, dijo Billy Corgan, vocalista del grupo Smashing Pumpkins, en Twitter.

Brian Wilson, de los Beach Boys, dijo también en Twitter: “Es difícil asimilar cuando alguien tan joven y lleno de vida muere. Me siento muy mal por Lisa Marie y deseo lo mejor a sus hijas y a su familia”.

“Querido Dios, #LisaMariePresley ha muerto; estoy en shock. Tan hermosa y solo 54 años; no puedo comprenderlo”, expresó Bette Midler vía Twitter.

La cantante LeAnn Rimes en Twitter: “Lisa Marie Presley… qué desgarrador. Espero que esté en paz en los brazos de su padre. Mi corazón está con su familia. Demasiado dolor en apenas un par de años #riplisamarie #LisaMariePresley”.

“Muy triste de que hayamos perdido otra estrella brillante en Lisa Marie Presley. Mis condolencias a sus seres queridos y a la multitud de seguidores”, la actriz Octavia Spencer vía Twitter.

“Esta es una noticia horrible. Todo el mundo está enviando su amor y oraciones a Priscilla y a las hijas de Lisa Marie. Que les den fuerzas”: la compositora Diane Warren en Twitter.

“Descansa en paz, Lisa Marie. Un alma dulce y amable”: el actor Cary Elwes en Twitter.

“Tuve la ocasión de conocer a Priscilla Presley cuando estuve en Dancing With the Stars y, como madre, no puedo imaginar el dolor que debe estar pasando con la prematura muerte de Lisa Marie”: la actriz Marlee Matlin en Twitter.

