Gibson Band Project (Gueikian, Tankian y Iommi): Lanzan «Deconstruction» en beneficio a Armenia

«Deconstruction», la primera obra de Gibson Band, liderada por Cesar Gueikian, Serj Tankian y Tony Iommy, emerge como un himno de solidaridad y arte, con su mirada puesta en apoyar a la comunidad armenia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una alianza que trasciende las notas musicales, Gibson Brands ha anunciado su nuevo proyecto, Gibson Band, uniendo a tres gigantes de la música: Cesar Gueikian, Serj Tankian y Tony Iommy. Su primer lanzamiento, «Deconstruction», es más que una canción: es un abrazo solidario hacia la comunidad armenia, una demostración de cómo la música puede ser un puente hacia la compasión y el apoyo mutuo.

Serj Tankian, voz líder de System of a Down, es conocido no solo por su talento musical, sino también por su dedicación a causas humanitarias. Su participación en «Deconstruction» aporta una dimensión de profundidad y compromiso, reflejando su conexión con sus raíces armenias y su deseo de usar su arte para el bien mayor.

Tony Iommy, el legendario guitarrista de Black Sabbath, ha sido una figura clave en la historia del rock. Su involucramiento en el proyecto aporta no solo su incomparable habilidad con la guitarra, sino también su corazón generoso, siempre dispuesto a apoyar iniciativas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con Armenia.

En el centro de esta colaboración se encuentra Cesar Gueikian, el líder visionario detrás de Gibson. Su pasión por la música y su habilidad para revivir y transformar una marca icónica como Gibson lo han convertido en un pilar fundamental de este proyecto. Gueikian, con raíces armenias, trae a la mesa no solo su experiencia empresarial, sino también su profundo amor por la música y su compromiso con su herencia cultural.

El proceso creativo detrás de «Deconstruction» revela la magia de la colaboración genuina. La canción comenzó como una idea de Gueikian, que rápidamente evolucionó en una obra maestra con la incorporación de Tankian y Iommy. Cada artista aportó su esencia única, creando una pieza que es tanto un deleite auditivo como un mensaje de unidad y apoyo.

El impacto de «Deconstruction» se extiende más allá de la música. La subasta de una obra de arte de Tankian y una guitarra Gibson Les Paul personalizada, con el objetivo de recaudar fondos para la Iniciativa de Refugiados de Artsakh del Armenia Fund, muestra cómo la creatividad y la generosidad pueden caminar de la mano.

Este gesto se ve reforzado por la promesa de la Corporación America Foundation de duplicar los ingresos obtenidos, un claro ejemplo del compromiso inquebrantable de la diáspora armenia con su patria y su gente.

La colaboración entre Tankian y Iommy en «Deconstruction» no es una novedad, pero sí un reflejo de su constante búsqueda de proyectos que fusionen arte con causas significativas. Este proyecto de Gibson Band no es solo un encuentro de talentos, sino un llamado a la acción, un recordatorio de que la música puede ser una fuerza para el cambio y un vehículo para la solidaridad.