Causa revuelo nueva canción de Shakira

El nuevo tema titulado “BSRP Music Session #53” ha alcanzado en solo horas más de 22 millones de reproducciones en Youtube y se ha posicionado como la canción latina con el mejor debut en la historia de YouTube, superando a “Despacito RMX” que alcanzó 24,8 millones de reproducciones en 24 horas.

Estados Unidos (VOA) – El miércoles por la noche se acabó el misterio y se reveló el más reciente trabajo musical de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap.

Una vez más el tema de la canción está asociado a su ruptura sentimental con el futbolista Gerard Piqué, pero esta vez también salpica a la nueva compañera sentimental del padre de sus hijos.

Sin perder el tiempo, el nuevo tema titulado “BSRP Music Session #53” ha alcanzado en solo horas más de 22 millones de reproducciones en Youtube y los números siguen subiendo con cada minuto que pasa.

- Publicidad - HP1

Según los más recientes registros, el tema ha logrado el mayor alcance con 3,6 millones de reproducciones en una hora e incluso se ha posicionado como la canción latina con el mejor debut en la historia de YouTube, superando a “Despacito RMX” que alcanzó 24,8 millones de reproducciones en 24 horas.

Basta escuchar los primeros versos de la canción para de inmediato reconocer que son mensajes directos a Piqué porque incluso menciona su nombre con juego de palabras.

Con líricas como “Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” o “Entendí que no es culpa mía que te critiquen yo solo hago música perdón que te sal-pique” la cantante al parecer hace alusión no solo a su expareja sino incluso a la actual compañera de Gerard Piqué, Clara Chía.

“Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, tiene nombre de persona buena, Clara-mente…..Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh…”

Pero no sería la primera vez que Shakira expone lo que está atravesando con su expareja sentimental en sus canciones.

Si no basta recordar los temas que presentó en 2022 como “Monotonía” y “Te felicito” en los que habla del fin de su relación tras 12 años juntos con Gerald Piqué con quien tuvo dos hijos, Sasha y Milan.

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.