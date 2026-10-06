Reúne UTCJ a 2 mil personas en Expo Empléate 2026

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Participaron 25 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, con una oferta de alrededor de 500 vacantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez llevó a cabo la Expo Empléate 2026, en la que participaron 2 mil personas interesadas en conocer opciones laborales ofertadas por empresas de la región.

Durante la jornada, 25 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios instalaron módulos en el Edificio de Vinculación de la institución, donde ofrecieron alrededor de 500 vacantes laborales.

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Las y los asistentes recorrieron los distintos espacios habilitados para establecer contacto directo con representantes de las organizaciones participantes y entregar solicitudes de empleo.

El rector de la UTCJ, Oscar Ibáñez Hernández, señaló que la actividad responde a la demanda de puestos de trabajo que se registra en Ciudad Juárez y busca facilitar la vinculación entre empleadores y personas aspirantes.

De acuerdo con el rector, aunque otros procesos de reclutamiento organizados por la institución durante el año están dirigidos a estudiantes y egresados, la Expo Empléate 2026 fue diseñada como un espacio abierto a la población general.

Ibáñez Hernández indicó que esta modalidad permitió que personas con distintos perfiles, niveles de experiencia y formación conocieran alternativas del mercado laboral regional.

El rector también destacó la importancia de la capacitación como herramienta para facilitar el ingreso al sector productivo, especialmente ante los requerimientos de personal especializado en la zona.

En ese contexto, expuso que la UTCJ desarrolla programas de educación continua e instrucción técnica en áreas como inglés, electrónica, tecnología SMT, mercadotecnia digital e inteligencia artificial.

Con esta actividad, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez fortaleció el vínculo entre empresas que requieren personal y personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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