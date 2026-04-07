Presenta programa Alas y Raíces proyectos para festival infantil en Chihuahua

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Evento se realizará del 1 al 11 de junio en cuatro municipios del estado.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura, a través del programa Alas y Raíces Chihuahua, dio a conocer los proyectos seleccionados que formarán parte del IV Festival de Juegos de las Rondas a la Ariwéta en su edición 2026.

El encuentro se desarrollará del 1 al 11 de junio en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Parral, con una agenda enfocada en actividades lúdicas y artísticas dirigidas a niñas y niños.

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Como parte del programa, las compañías y creadores seleccionados recibirán estímulos económicos, además de facilidades operativas para la realización de sus propuestas.

Entre los talleres incluidos destacan actividades como música, expresión corporal, creación artística, lectura y dinámicas inclusivas, con propuestas como “Música de colores”, “Mi maleta mágica”, “Jugando con braille” y “¿Hacemos una banda de rock?”.

En el apartado escénico, el festival contará con presentaciones como “Cuenta circos”, “Mamá me convierto en animal”, “Simón tostado y los cuentos del desierto” y “Musiclown”, dirigidas al público infantil.

Las actividades se llevarán a cabo en planteles educativos y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar la cultura a la niñez en distintas regiones del estado.

La Secretaría de Cultura destacó que el festival busca fomentar el aprendizaje a través del juego, fortaleciendo la convivencia y el desarrollo comunitario.

El programa forma parte de las estrategias para impulsar el acceso a la cultura desde edades tempranas, promoviendo espacios de creatividad, inclusión y participación infantil en Chihuahua.

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