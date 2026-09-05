Invita IPACULT a exposición fotográfica sobre mujeres indígenas en el CEMPO

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La muestra “Raíces que nos conectan” será inaugurada el 8 de septiembre en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la comunidad a la inauguración de la exposición fotográfica “Raíces que nos conectan”, que se llevará a cabo el martes 8 de septiembre, a las 13:00 horas, en las instalaciones del Centro Municipal de los Pueblos Originarios.

La muestra es organizada en coordinación con la Comisión Edilicia de Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y el CEMPO, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena.

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El objetivo de la exposición es honrar, reconocer y visibilizar la presencia, participación y aportaciones de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios, mediante una propuesta fotográfica centrada en su vida cotidiana, identidad y tradiciones.

“Raíces que nos conectan” está integrada por 11 piezas de la artista Paula Regina Corazón Hernández Bejarano, quien retrata distintos aspectos de la cotidianidad de mujeres de pueblos originarios y acerca al público a sus experiencias, formas de vida y vínculos comunitarios.

La exposición busca convertirse en un espacio de reconocimiento, reflexión y valoración de las mujeres indígenas, al destacar su papel en la preservación de las tradiciones, la identidad y las raíces culturales de sus comunidades.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la muestra pretende crear un punto de encuentro que permita reconocer y visibilizar, a través de la fotografía, la presencia y vida cotidiana de las mujeres de los pueblos originarios.

La funcionaria destacó que la exposición también busca fomentar la valoración de sus raíces, cultura y aportaciones a la comunidad, además de acercar a la ciudadanía a las distintas expresiones y realidades de los pueblos originarios.

Entre los objetivos de la muestra se encuentran difundir la obra fotográfica de Paula Regina Corazón, visibilizar las experiencias de mujeres indígenas, reconocer su papel en la preservación de tradiciones y promover la reflexión sobre la diversidad cultural.

Paula Regina Corazón Hernández Bejarano es fotógrafa y artista visual mexicana, enfocada en temas como identidad, pertenencia y narrativas humanas a través de la fotografía.

La artista es licenciada en Fotografía e Industrias Creativas por la University of the Arts London y cuenta con certificación de la Royal Photographic Society. Su propuesta combina el retrato con el formato documental y explora la relación entre las personas y su entorno geográfico y social.

Su trabajo ha tenido proyección internacional, con presentaciones en espacios como la Embajada de México en el Reino Unido, lo que forma parte de una trayectoria vinculada a la documentación visual de identidades y comunidades.

Con esta exposición, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, busca fortalecer los espacios de reconocimiento y difusión de las expresiones culturales de los pueblos originarios, así como promover una mayor valoración de la diversidad cultural que forma parte de la identidad de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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