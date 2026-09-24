Tendencias en tecnología infantil y estilo de vida activo en México 2026

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Niñas, niños y adolescentes incorporan IA y dispositivos a su vida cotidiana, mientras continúan diferencias de acceso y retos de seguridad digital.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En 2026, la tecnología forma parte esencial del día a día de niñas, niños y adolescentes en México, aunque persisten importantes brechas digitales. El uso de internet y de herramientas de inteligencia artificial está en aumento, lo cual plantea nuevas oportunidades y retos en materia de derechos, seguridad y acompañamiento adulto.

Acceso y brechas digitales en la infancia mexicana en 2026

En México, el acceso a internet para niñas, niños y adolescentes sigue siendo desigual , a pesar de los avances en los últimos años. El artículo 6 de la Constitución reconoce el derecho de acceso a tecnologías de la información y a internet, reforzado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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En 2024, el 23% de las personas de entre 6 y 17 años no tenía internet en el hogar, lo que representa unos 6 millones de menores. Esta cifra incluye a 3.3 millones de niños en edad primaria y 2.7 millones de adolescentes.

Las brechas son mayores en zonas rurales, donde el 43.2% de los menores carecían de internet en casa, en contraste con el 8.5% en zonas metropolitanas. El estrato socioeconómico también influye: el 47.3% de niñas, niños y adolescentes del estrato bajo no tenía internet, frente al 3.4% del estrato alto.

Las entidades con menor acceso son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde cerca de la mitad de los hogares carecen de internet. Por otro lado, Ciudad de México, Sonora y Nuevo León presentan mejores cifras. Aunque la brecha rural-urbana, entre estratos y entre entidades ha disminuido entre 2015 y 2024, sigue siendo un desafío cerrar esas diferencias.

Inteligencia artificial en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes

La inteligencia artificial (IA) ya está presente en la rutina de millones de menores en México y otros países. Su uso va desde resolver tareas escolares, buscar información, traducir textos, editar imágenes o interactuar con chatbots. Menores de 12 a 17 años están usando IA tres veces más que sus padres, y el 44% de los adolescentes entre 15 y 17 años la ha utilizado al menos una vez.

La IA es especialmente popular en tareas escolares: seis de cada diez niños que la usan recurren a ella para hacer la tarea. Sin embargo, también se utiliza para buscar consejo sobre temas personales, lo que genera nuevos riesgos como la dependencia emocional a chatbots y la exposición a deepfakes o imágenes falsas generadas por IA.

Uno de cada diez niños usuarios de IA ha solicitado consejo a estos sistemas, y UNICEF ha alertado por el aumento de imágenes sexuales falsas de menores creadas con IA.

La brecha generacional entre niños y adultos en el uso de IA es clara. Mientras la mitad de los niños la ha probado, tres de cada cuatro padres nunca lo han hecho, dificultando su acompañamiento y comprensión de los riesgos.

Desafíos y recomendaciones para el uso seguro de la tecnología infantil

Si bien la tecnología con tablets para niños abre oportunidades de aprendizaje y creatividad, también expone a niñas, niños y adolescentes a nuevos riesgos. Las recomendaciones internacionales señalan que antes de los dos años no se debe exponer a los menores a pantallas; entre los dos y cinco años, el uso debe ser máximo una hora diaria y siempre acompañado por un adulto.

Es fundamental hablar sobre seguridad, privacidad y autorregulación desde temprana edad, además de configurar controles parentales en dispositivos bluetooth y aplicaciones. El acompañamiento adulto es crucial, sobre todo entre los 6 y 12 años, para fomentar el pensamiento crítico y establecer límites claros en el uso de la inteligencia artificial.

UNICEF subraya la importancia de invertir en investigación, alfabetización digital y en IA, así como fortalecer leyes y controles en plataformas tecnológicas para proteger a las infancias ante los riesgos emergentes.

Preguntas frecuentes sobre tecnología infantil y su uso seguro

¿Qué porcentaje de menores mexicanos carecía de internet en 2024?

El 23% de las personas de 6 a 17 años no tenía acceso a internet en el hogar ese año.

¿Cómo usan la inteligencia artificial niñas y niños actualmente?

La emplean principalmente para tareas escolares, búsqueda de información y traducción, además de pedir consejos personales en algunos casos.

¿Por qué es importante el acompañamiento adulto en el uso de tecnología?

El acompañamiento ayuda a establecer límites, fomentar el pensamiento crítico a través del deportes como el tenis y proteger a los menores de riesgos digitales y de la inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones existen para la exposición a pantallas en la infancia?

Antes de los dos años se recomienda no exponerlos a pantallas; de dos a cinco años, máximo una hora diaria y siempre con supervisión adulta.

La tendencia en México apunta hacia una mayor integración de la tecnología en la vida infantil, pero con retos persistentes que requieren de atención y acompañamiento. Verifica las recomendaciones de seguridad digital para niñas, niños y adolescentes antes de introducir nuevas herramientas tecnológicas en casa .