¿Votar o no votar? Esa es la pregunta

Publicidad - LB2 -

Hace unos días platicando con mis papás me topé con que ninguno de los dos estaba convencido de ir a votar este 01 de junio, la verdad es que como coloquialmente se dice ‘me dio el ataque’. Me preocupó realmente su actitud de rechazo y de desconfianza pero sobre todo su discurso de no querer ser cómplices de una elección que para ellos ya está decidida.

La realidad es que se avecina una elección inédita: la del Poder Judicial. Seguramente por ser nuevo todo esto, nos genera desconfianza o duda. Pero una vez aprobada la reforma, es importante entender que por primera vez, elegiremos directamente a jueces y magistrados, y que es nuestra máxima responsabilidad como ciudadanos elegirlos y elegirlos bien.

- Publicidad - HP1

Ante la confusión, la apatía o la desinformación, muchos ciudadanos se preguntan si realmente vale la pena participar. La respuesta, hoy más que nunca, debe ser un rotundo sí. Votar no es sólo un acto administrativo. Es una declaración. Es la forma más contundente de decir que no estamos dispuestos a dejar nuestras instituciones en manos de intereses políticos. Porque si no votamos nosotros, lo hará el régimen. Y con eso, le entregamos un cheque en blanco a Morena para moldear el Poder Judicial a su conveniencia.

No se trata de idealizar el sistema ni de fingir que todo está bien. Sabemos que hay fallas, sabemos que no todos los candidatos son idóneos, pero también hay candidatos con perfiles excelentes, con valores, con gran trayectoria y que con muchísima valentía y esfuerzo han hecho campaña, caminando en contra de un sistema que lo tiene todo.

No votar no es rebeldía, es rendición. Es cederles la cancha completa a quienes ya concentran el poder del Ejecutivo y del Legislativo, y ahora quieren controlar el Judicial. Participar en esta elección judicial es un acto de resistencia democrática. Es exigir independencia, contrapesos y justicia imparcial. Es buscar, entre las opciones, los perfiles más preparados, más éticos, más comprometidos con el Estado de derecho. Porque sí existen. Porque no todo está perdido. Porqueaunque quieran apagar nuestras voces, mientras podamos votar, seguimos decidiendo.

Hay quienes dicen: “yo no creo en nada ni en nadie”. Y es válido. Pero incluso esa desconfianza debe expresarse en las urnas. Votar es la manera más fuerte de gritar que queremos un país con reglas, con instituciones que no se arrodillen ante el poder de un solo partido.

El abstencionismo sólo le conviene a quienes ya tienen un aparato de movilización listo para imponer su mayoría. Si la ciudadanía no se presenta, lo harán ellos. Si renunciamos a participar, les entregamos el último bastión de nuestra democracia sin dar pelea.

Por eso, votar en la elección judicial no es un acto menor. Es una forma de defensa. Es una expresión de dignidad cívica. Es el recordatorio de que el poder, por más que quieran acapararlo, sigue siendo nuestro. Y que mientras haya una boleta y una pluma, nuestra voz seguirá contando.

Votemos. Por justicia. Por equilibrio. Por México.

Marisela Terrazas Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles.