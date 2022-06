El presidente de USA Joe Biden (POTUS) haciendo un extenuante ejercicio de paciencia, invita una vez más al necio mandatario mexicano a asistir a la Cumbre de las Américas.

Me molesta de Biden que invite a este pobre nada más para agarrarlo de botana, darle zapes (bachones, lenguaje coloquial chihuahuense) y pasarlo por la ratonera, que aprovechado, es mi percepción. Mientras por otra parte, diferentes dependencias federales hacen públicas algunas investigaciones que evidencian el patrocinio del CO en la eterna campaña de lopes por la presidencia. Es necesario que alguien le explique que ganó en el 2018 porque él, muy orondo sigue en campaña. Tenemos pues, por un lado amabilidad y diplomacia, por el otro la amenaza velada de exhibir la turbia fuente de financiamiento electoral de Morena, si leemos entre líneas, le está diciendo, ¿vienes o vamos por ti? Lo que quizá ignora Biden es que lopes al tener un 65% de apoyo, tiene por lo tanto a 75 millones de mexicanos enloquecidos y dispuestos a «TODO» por defenderlo (no me cuento entre ellos), en una de esas le sale mal el experimento, resultándole parecido al caso de Rusia con Ucrania. Ya en serio, mejor vaya por las buenas lopes, ¿o es qué pretende hacerle compañía al señor Guzmán a quien con tanto respeto se dirige?

Tu camino y el mío.- cuál canción del charro de Huentitán Vicente Fernández (QEPD), así el gobierno de México pinta su raya con respecto al resto del mundo y se avienta a prohibir por decreto el uso de los vapeadores, no del cigarro mismo, sino del atenuante o inhibidor del tabaquismo, medida sólo comprensible por venir de lopes. Tenemos pues, el mundo busca la generación de energías limpias, en México a través de elementos fósiles y por lo tanto contaminantes. A ese paso, nos vamos a convertir como país en el hazmerreír del mundo, ¿es que ya lo somos? Quiero creer que no es así, que estamos a salvo bajo el manto protector del Napoleón azteca y el cénit de sabiduría que compone su gabinete. El mundo puede ir en la dirección que guste, México, se cuece aparte.

Dios proteja a Lilly Téllez.- después de que hace pocos días, en la cámara de senadores declaró valientemente la colusión de Morena con el narco. Que les quede claro, la sociedad mexicana no aceptará la teoría de un «Lamentable accidente» de la senadora. ¡Vaya tamaños de Lilly! En plena cara de la torva gavilla de Morena les dijo lo que es un secreto a voces. En otro acto, este en la cámara de diputados le dijo varias veces «Changoleón» al tristemente célebre Noroña, causando la algarabía de propios y extraños. Una vez más, ¡no toquen a Lilly Téllez! Firme candidata, junto con Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán a la presidencia de la república.

Extraditan a México al ex gobernador César Duarte Jáquez.- y hoy mismo lo trasladan a Chihuahua para que responda ante la ley. En cuanto me enteré, con la malicia que me es consustancial me dije a mi mismo, «Mi mismo lo más seguro es que lo vayan a soltar debido a que el duartismo está fuerte en este sexenio estatal«. Pasé de esas divagaciones al estupor, cuando constaté que ese mismo pensamiento es compartido por el 90% de los chihuahuenses. Es decir, muy pocos confían en este gobierno estatal, algunos van más lejos, vaticinan que no sólo lo liberarán, sino que además le regresarán sus numerosas propiedades incautadas, ganado incluido. Me estremece el grado de descrédito del que goza la gobernadora a nueve meses de su ascensión al poder. Como dice la canción, «Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho…«. En una de esas, si tenemos que elegir entre César y Maru, anda ganando Duarte.

Una ciudadana honorable de NCG.- se trata de Viridiana Ivonne Orozco, esta joven mujer llega a mi negocio con un calor infernal a eso de la 1:00 pm en compañía de su niña de aproximadamente dos añitos. El motivo era entregar una cartera que se había encontrado, propiedad de un vecino mío, con documentos importantes y dinero en efectivo. Había llamado a un número que encontró en la cartera, que correspondía al hijo de esta persona, ella no sabía (como yo) que es una persona honorable y decidió sólo entregarla al propietario. Le hablo por teléfono y no se lo había llevado, al fin llega y la honesta mujer le hace entrega de sus pertenencias. ¿Cuántos casos conoce de personas así? Agradezco haber participado como intermediario en este bello acto de honestidad. Les repito su nombre, Viridiana Ivonne Orozco, una mujer confiable, como debieran ser los políticos, ¡si, como no!

Final feliz, imagino que les gustan. Para no inventar una sola coma al relato, le pregunto a David, si le dio algún tipo de recompensa, me dice que le ofreció el efectivo que traía, alrededor de $800, mismos que no aceptó, después de mucho insistir, tomó nada más $500. Como dice nuestro corrido, «Pa’gente buena Chihuahua…»

«Tratar de obligar a un malvado es como intentar sembrar en el mar»

Teógenes

«El saber es nuestro único poder. La única protección»

Noah Gordon



«Son de más valor la honradez y el talento que la riqueza»

John Dryden