Una simulación que la realidad descobija

La simulación tiene un enemigo mortal, la realidad manifiesta, arrolladora e inocultable

La simulación es acordada y llevada a cabo entre dos o más personas para fingir la existencia de un proceso decorado y maquillado que llevaría a un resultado irreal deseado, manipulándolo para lograrlo, escudados en la confidencialidad, ocultamiento y manipulación del desarrollo de los procesos y suplantándolos con los resultados deseados iniciales.

El Frente opositor ha dado a conocer los resultados de seis mil encuestas llevadas a cabo, unas por vía telefónica y otras por trabajo de campo de casa por casa, arrojando como resultado el descubrimiento de la realidad de las cosas con algunos de esos candidatos del frente opositor (PRI-PAN) donde la realidad comienza a descubrir la verdad y, sobre todo, el peso real de cada candidato.

Anunciaron los resultados mencionando que entre los días 11 al 14 de agosto se aplicaron tres mil cuestionarios en vivienda y tres mil cuestionarios vía telefónica, además afirmaron que cabría destacar que en ninguno de los casos se intersectaron los intervalos de confianza, siendo estos:

Xóchitl Gálvez 38.3%

Beatriz Paredes 26%

Santiago Creel 20.1%

Enrique de la M 15.6%

Ese fue el resultado que los organizadores ponderaron mediante alguna fórmula que solo ellos conocen pero la realidad el resultado de las seis mil encuestas es lo que los pone en serios aprietos, veamos porque:

Encuestas Telefónicas

Peso 30% Encuestas Casa x Casa

Peso 70% Xóchitl Gálvez 51% 32% Beatriz Paredes 17% 29% Santiago Creel 18% 21% Enrique de la M 5% 16%

Con la anterior información comencemos a descubrir las inconsistencias que develan una clara manipulación de los resultados, principalmente en llamadas telefónicas asistidas por computadoras, 75 llamadas por hora durante 10 horas en cuatro días, que es donde se presta más a manipular para llegar al resultado buscado.

En la industria de las encuestas siempre deberá exhibirse la metodología utilizada y generalmente se establece el nivel de confianza en un 95% para los resultados, además aparece la firma de la marca de la encuestadora responsable siempre. Un margen de error aceptable utilizado por la mayoría de los investigadores suele situarse entre el 3% y el 8% con ese nivel de confianza del 95%.

Veamos la inconsistencia de los resultados presentados:

Diferencias entre encuestas, telefónica VS casa:

Xóchitl Gálvez 51% 32% 19 puntos Beatriz Paredes 17% 29% 12 puntos Santiago Creel 18% 21% 3 puntos Enrique de la M 13.5% 16% 2.5 puntos

En el 3 y el 4 existe una relación lógica entre las dos encuestas donde se ve con toda claridad que se mantiene el nivel de preferencia, hay un nivel de correspondencia aceptable en las dos encuestas.

Ya en el 1 y 2 la relación no es tan lógica entre las dos encuestas en donde se ve con toda claridad que NO SE MANTIENE el nivel de preferencia, no hay correspondencia entre las dos encuestas y principalmente el aspirante 1.

Si observamos bien los resultados de las encuestas podemos observar que el voto PANISTA en la encuesta telefónica suma 69 mientras que en la encuesta casa por casa suma 53, diferencia entre resultados de encuestas es de 16 puntos.

Entendemos, y suponemos, que las preguntas en las dos encuestas fueron las mismas pero se obtuvieron resultados totalmente diferentes a pesar de que cada muestra no son tan pequeñas y en la misma cantidad, 3,000 para cada encuesta (telefónica y casa por casa).

75 llamadas por hora, 75 casas censadas por hora.

Lo anterior es en cuanto a las inconsistencias que denotan una clara manipulación de los resultados en la encuesta telefónica que al ponderarla la aspirante Xóchitl Gálvez sale arriba pero muy raspada.

Por otro lado ha quedado más que claro que la manipulación mediática para posicionar a Xóchitl Gálvez como “el fenómeno electoral” de la oposición resultó exhibido como lo que ha sido siempre…. UNA FARSA…. y comprobado y sustentada la afirmación con los mismos resultados de las encuestas del Frente opositor.

Una vez más la PRIISTA Beatriz Paredes la ubica en la realidad, la baja de la nube en que andaba y la mete en problemas para que Xóchitl Gálvez y Claudio X González se llevan la candidatura del Frente opositor.

Las encuestas de campo (casa por casa) son las que reflejan más el sentido de preferencias de los ciudadanos y ahí el “fenómeno electoral” de Claudio X González se desinfló completamente demostrando que Beatriz Paredes, con muchísimo menos gasto, logró empatar a los millones que han gastado para posicionar a Xóchitl Gálvez, la estructura territorial venció prácticamente a los millones de Claudio X González.

Y para colmo de las “X”, y de los PANISTAS, llegan divididos a la recta final del proceso interno del Frente opositor.

El próximo designado para que se vaya del proceso deberá ser un PANISTA o les reventará la alianza con el PRI, el 1 – 2 hoy es PAN – PRI.

La gran final será entre PRI Y PAN y el PRI de Alito Moreno ya echó andar toda su estructura territorial para llevar al triunfo del proceso interno a Beatriz Paredes.

Xóchitl Gálvez no puede con una señorona como lo es Beatriz Paredes y la fuerza territorial del PRI se impondrá quedándose chiflando en la loma Claudio X González, la única manera que existe para que Xóchitl Gálvez sea la triunfadora es que eliminen a Beatriz Paredes.

El único gran ganador del proceso interno del Frente opositor es ALITO MORENO del PRI ya que les impuso el candidato en el Estado de México y les impondrá la candidata para la presidencial del 2024.

Beatriz Paredes será la ganadora del reality show del Frente opositor.

Claudio X González no aceptará el resultado de su simulación fallida.

El PRI obtendrá mejores resultados en el 2024 solo.

El PRD desaparecerá como partido.

El PAN se reconstruirá desde su interior con nuevos liderazgos.

Xóchitl Gálvez se retirará a labores del hogar ajeno, con sus empresas en picada, y con serios problemas judiciales a cuestas.

Y ni un pelo metió AMLO para que le llegara el karma a Xóchitl Gálvez, el atacar y agredir en forma constante, y perversamente, al presidente de México y su familia tiene sus consecuencias.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.